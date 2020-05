¡Celebremos el día del whisky!

View this post on Instagram

Raise a glass to World Cocktail Day – with a modern take on a classic. Abasolo uses nixtamalization to uncover the rich roasted grain, vanilla, and honey flavors of our ancestral corn… making an entirely new Old Fashioned…⠀ .⠀ The Jilo Old Fashioned ⠀ 4 parts Abasolo, 1 part Nixta Licor de Elote, 3 dashes Angostura Bitters, Lemon & orange twist ⠀ .⠀ Brindemos con Abasolo este Día Mundial del Coctel. A través del perfil único que nos ofrece El Whisky de México podrás disfrutar de este clásico de una manera más contemporánea. .⠀ #AbasoloWhisky #ElWhiskyDeMexico #SinMaízNoHayPaís #AlmaDeLaTierra #Nixtamalization #Nixtamalizado #cocktails #WorldCocktailDay