¡Christmas in the Park, el lugar con más luces de Navidad en la CDMX!

¡La Navidad ya está en la Ciudad de México! Y en la lista de lugares que no puedes dejar de visitar esta temporada se encuentra Six Flags, pues el espíritu más divertido de la época ha llegado con Christmas in the Park.

Los pasillos del parque de diversiones se han llenado de luces en todos los rincones, nieve artificial, atracciones de hielo, spots para tomarte fotos increíbles con Santa y comida de temporada. Todo mientras de fondo suenan las clásicas canciones de Navidad que te harán ponerte de buenas para pasar una noche inolvidable.

Un espacio lleno de magia

Sin salir de la ciudad te sentirás como en una verdadera villa encantada llena de magia y diversión mientras contemplas la increíble decoración desde las alturas en Wonder Woman, o te llenas de adrenalina en el Superman. Incluso si no te gusta subirte a los juegos tan extremos, será el lugar ideal para visitar esta temporada, pues podrás disfrutar de caminatas que ni siquiera habías imaginado, con todo el espíritu navideño.

Eso sin olvidarnos de los Reyes Magos, que estarán caminando por Six Flags en cuanto las primeras luces comiencen a encenderse para que puedas tomarte foto con ellos. También podrás deslizarte por una rampa de nieve y armar tu propio muñeco de nieve que te hará sentirte en un paisaje 100% invernal.

“Estamos transformando nuestros parques en hermosos paisajes invernales mientras nos preparamos para recibir a nuestros visitantes en una celebración navideña como ninguna otra”, declaró Bonnie Weber, Vicepresidenta Senior de Operaciones, en un comunicado.

Ya vivimos Christmas in the Park de primera mano y sin duda es un lugar que te recomendamos ampliamente visitar con tu familia o amigos, pues sin duda encontrarán, entre sus muchas opciones para divertirse, algo que les llame la atención a cada uno.

Christmas in the Park se llevará a cabo a partir del 25 de noviembre y hasta el 23 de enero de 2022, así que tienes tiempo para planear tu visita y pasar un día inolvidable que te regresará a tu mejor época navideña, al disfrutar de caminatas bajo la “nieve” y fogatas en donde podrás hacer deliciosos s’mores calientitos y crujientes.

Espectáculos navideños de Christmas in the Park

Este año Christmas Celebration será el show principal de la temporada, donde se iluminará el Teatro Samoa y sus alrededores con la ayuda del público para hacer la cuenta regresiva. Además estará el Christmas Rock al ritmo de los años 50, y X-Mas Dance Party, un show familiar donde se podrán bailar coreografías al ritmo del hip hop.

Y como entre tanta diversión seguro te dará hambre, no olvides probar el menú de temporada, en donde podrás encontrar Churros Red Velvet, chocolate caliente con malvaviscos, manzanas y donas tematizadas, y mucho más.

Si quieres llevarte un recuerdito de este día, también podrás encontrar la mercancía temática navideña. Y lo mejor es que al comprar un peluche “Christmas Friend”, Six Flags donará un peluche a Fundación Mosaico Down, A.C., en apoyo a la misión de llevar momentos de felicidad a niños con síndrome de Down y discapacidad intelectual.

Para disfrutar de todo esto puedes comprar tu boleto de un día o aprovechar y comprar tu Pase Anual 2022, el cual te permitirá ingresar al parque desde ahora para disfrutar de esta temporada. Además te sirve para entrar al parque acuático Hurricane Harbor Oaxtepec.

¿Ya sabes con quién irás a vivir el espíritu de la Navidad rodeado de luces?