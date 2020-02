Clara y Ema, el lugar deli para desayunar huevito

Seguramente estás pensando “¿Huevito?, ¿en serio? para eso en mi casa.” No te culpamos. Durante años se ha subestimado el valor del huevo. Y claro, al ser un alimento tan común, es entendible que se pierda de vista lo delicioso y nutritivo que es.

Todos creemos saber hacer huevo, aunque sea en una de sus múltiples presentaciones. Pero, hacer un buen huevo no es tan fácil como parece. Si no me crees basta con que te des una vuelta a Clara y Ema para darte cuenta de la diferencia abismal que puede existir entre un huevo meh y un señor huevo.

Clara y Ema es un lugarcito en la Condesa (Juan Escutia 127) en donde basta con poner un pie adentro, para sentirse en una película de Wes Anderson debido a su decoración con colores vibrantes y su simetría. Aquí sólo se dedican a una cosa: servir buenos desayunos.

Un buen desayuno es aquel que no sólo es nutritivo, sino que además se disfruta y te inyecta una de calma y buen humor para empezar el día. Justo así son los desayunos en Clara y Ema, en donde el ingrediente estrella es el huevito.

En este lugar son especialistas en hacer sandwiches de huevo, tanto dulces como salados. Los más populares son los llamados Claudio y Norberto. ¿Qué tienen de especial?

Claudio: Huevo revuelto con salchicha ahumada, queso cheddar y chipotle mayo.

Norberto: Sándwich huevo revuelto con mantequilla, tocino ahumado, miel de maple y canela.

Además, los huevos de este lugar son orgánicos, y el pan recién horneado con el que hacen los sándwiches mmm mm, simplemente delicioso.

Eso sí, te recomendamos llegar temprano a comprar tu desayuno, pues debido a la demanda que tienen suelen tardar un poco. Ahora que si no quieres esperar, puedes hacer tu pedido a domicilio a través de las distintas apps de comida.

Si no quieres sándwich de huevo, puedes pedir pan dulce y café, el combo cuesta sólo $30 pesitos. También hay cervezas artesanales e infusiones, y se espera que muy pronto el menú se amplíe para poder disfrutar también de hotcakes, waffles y jugos.

Si quieres un desayuno delicioso para empezar bien el día, te recomendamos 100% visitar Clara y Ema. Además también abren los fines de semana y es pet friendly, así que puedes ir el domingo con tu mejor amigo peludo.

Sucursales: