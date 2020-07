¿Cómo serán ahora las visitas en los museos de la CDMX post Covid?

Aquí es donde aplicamos la gran frase: «Éramos felices y no lo sabíamos», y es que en verdad éramos muy felices, pero nunca nos imaginamos que este virus diera por terminada una era, y mientras no exista una cura tendremos que seguir adaptándonos a una nueva realidad tan incierta que sigue pareciendo una película de ciencia ficción.

Sin duda extrañamos las visitas al museo los fines de semana, visitar estos espacios culturales nos llenaba de conocimiento y asombro, y aunque por el momento continúan cerrados al público, éstos han procurado avivar la llama cultural con talleres y visitas guiadas virtuales tanto en la CDMX como en todo mundo.

Cuando podamos pasar a semáforo amarillo los museos volverán a abrir sus puertas, pero con la nueva realidad se tendrá que tener mucho cuidado sanitario en cada visita al museo; ahora tendrás que pensar en tu seguridad y en la de los demás.

Éstas son las cosas que ya podrás hacer en los museos:

¡Ya no más grupos!

Si quieres visitar el museo, sólo pueden ir grupos de máximo 4 personas.

Aforo al 45%

Tendrás que ir al museo con más tiempo, ya que si éste está en su capacidad máxima tendrás que esperar tu turno para poder entrar.

Sin talleres creativos

Entre menos contacto, mejor; sólo podrás realizar tu recorrido, ya no habrá actividades extra.

Adiós autoguías

¡Lleva pluma y una libreta! En este caso también te podrás apoyar de tu dispositivo móvil para hacer tareas.

No andes cargando cosas extra

Ya no habrá guardarropa, por lo que ve ligero y con pocas cosas para que no te canses de cargar o que no te dejen entrar.

¡Y lo más importante, no olvides tu cubrebocas!