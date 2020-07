¡Conéctate a la segunda conferencia virtual de Tedx Ciudad de México este 4 de julio!

View this post on Instagram

¡Estamos a solo UNA SEMANA de la próxima transmisión en vivo de #ElPoderDeLasIdeas! 💡❌⏳ Acompaña a [email protected] invitados y Speakers en nuestro canal de #YouTube, el próximo sábado 4 de julio a las 10:00 am. ¡Te esperamos! 👉🏼 REGÍSTRATE AQUÍ: https://tedxciudaddemexico.org/ 👈🏼