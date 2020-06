Conoce Contoy: la isla mexicana que sólo permite 200 visitantes al día

Hoy se celebra el Día Mundial de los Océanos y, para celebrarlo, queremos presentarte uno de los pocos sitios «vírgenes» que quedan en nuestro país: Contoy.

Se trata de una pequeña isla en el Caribe Mexicano, que se caracteriza por ser santuario de las aves más importantes de la región, además de ser considerada un parque nacional desde 1998, motivo por el que sólo puede recibir a 200 visitantes por día.

Se ubica a 30 kilómetros de Isla Mujeres y es bastante pequeña: mide casi 9 kilómetros de longitud y está conformada por 230 hectáreas. Además, está completamente deshabitada y el 70 por ciento de su territorio está cubierto por manglares, lagunas, una pequeña selva y hermosas playas con arena blanca que son hogar de cocodrilos, tortugas, mantarrayas y tiburones ballena.

Para visitarlo, es importante que lo hagas en un tour, ya que no se permite el ingreso sin guía turístico. Además, con el de preservar la zona, sólo puedes recorrer la isla, relajarte en sus playas y es importante que quede exactamente igual de limpio que como lo encontraste. Eso sí, no esperes encontrar vendedores ni restaurantes, pues no hay nada de esto.

Como verás, Contoy es un paraíso oculto en el Caribe Mexicano que debes visitar al menos una vez en tu vida. Sin duda, el plan perfecto para cuando termine la cuarentena.

¿Habías oído hablar de este lugar? ¿Te gustaría conocerlo?