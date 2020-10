Conoce el nuevo restaurante más it de la CDMX

Hablemos en serio, ¿cuántas veces no te has quedado con antojo de algo delicioso porque lo viste en redes sociales?, lo peor es que buscas el lugar y oh, sorpresa, no está nada cerca de dónde vives e incluso se encuentra en otro país, y es que no lo vamos negar, nos ha sucedido miles de veces, por eso en esta ocasión te presentamos el sueño hecho realidad de todos los amantes de la buena cocina, combinado con el mejor queso, bebidas y platillos del mundo, además está ubicado en Benjamín Hill 146, ¡en la Condesa de la CDMX! Su nombre: Pan y Queso Raclettería.

Desde el primer instante quedas completamente enamorada y cautivada, ya que el espacio es tan chic-cozy, rodeado de plantas, árboles, con la mejor atención que puedes pedir, te sientes increíblemente cómoda; en este lugar de ensueño posiblemente podrás llegar a conocer y ser atendida por Rich, socio de este increíble espacio que a través de su atención y calidad como persona te das cuenta de que él es un verdadero experto en queso, ya que te explica todo lo que tienes que saber sobre lo que estás a punto de degustar. Algo interesante que debes de saber de él es que junto con su familia ha ganado ¡medalla de oro en los World Cheese Awards !, un concurso internacional de queso en el cual participan más de 3 mil 800 quesos de 40 países; entonces, si eres amante de los quesos, embutidos y vinos, toma nota que esto te va a encantar.

Uno de sus servicios estrella es el queso derretido que te sirven en sus platillos, ¡sí, derriten un queso delicioso, para ser exactos, es queso Asiago D.O.P. (Denominación de Origen Protegida) que se trae desde Italia, servido sobre tus chilaquiles o pan con queso! Y no sólo se ve delicioso, es delicioso.

Si con esto no es suficiente puedes pedir su embutido artesanal como salchicha italiana que viene acompañada de un pan con tocino, sí, el pan tiene trocitos de tocino, lo cual lo hace aún más especial.

Algo que te recomendamos es visitarlos durante la tarde para que puedas disfrutar de la gran variedad de comida que ofrecen como la charcutería, el pan, queso y más platillos exquisitos.

Y otro de los platillos estrella son sus chilaquiles, no se comparan con ninguno, ya que están hechos con un mix de totopos y por supuesto su merecida ración de queso derretido; lo mejor de éste y cada platillo es que existe un balance perfecto entre sabores que hará que cada uno de tus sentidos se enamore de cada bocado.

No tenemos ninguna duda de que Pan y Queso Raclettería enamorará tu corazón y estómago con las mejores caricias de sabor. De verdad no estamos exagerando, organiza a tus amigos y vayan a disfrutar de este grandioso lugar que además tendrá su tiendita, en donde ofrecerán sus productor artesanales para que también los disfrutes en casa.