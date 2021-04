¡Conoce la terraza más gourmet de San Miguel de Allende!

¡Ir a San Miguel de Allende es realmente toda una experiencia! Todo mexicano y extranjero debe visitar este lugar y explorarlo de pies a cabeza, en especial cuando se trata de vivir una aventura culinaria.

Como sabrás, si te consideras un experto en el mundo de la cocina, San Miguel de Allende no sólo tiene los mejores hoteles boutique de Guanajuato, y me atrevo a decir que de México, este lugar colonial está rodeado de gastronomía en cada riconcito que encuentres en sus callejones, pero existe uno que nos robó el paladar. Se trata de Terraza 48, un restaurante que conquistará todos tus sentidos, ya que no sólo tiene cocina riquísima, también tiene la mejor vista a la Basílica Santuario de Nuestra Señora de la Paz.

View this post on Instagram A post shared by Terraza 48 (@terraza_48)

Terraza 48 es un restaurante de cocina de origen o de autor. Es toda una experiencia para el paladar, ya que el chef prepara los platos enfocándose en la cocina tradicional; los protagonistas de este estilo de gastronomía son los productos, y el chef es el encargado de darles vida gracias a su sazón y creatividad. Todo lo que probarás tiene una fusión mexicana e internacional, por lo que es un sitio apto para todo tipo de paladares, hasta el más complicado terminará enamorado.

La terraza es muy pequeña, por lo que debes reservar con anticipación, y la mejor parte es que al ser de un tamaño reducido y al aire libre, no tendrás que preocuparte por un par de horas del Covid-19, porque además de llevar todos los protocolos sanitarios, el aforo está demasiado controlado para que disfrutes de una espectacular velada en compañía de tus amigos, pareja o familia. Como recomendación, déjate guiar por lo que te aconseje el chef, y que créeme, no importa lo que pidas, ¡todo estará on point!

Los cocktails de la casa son la mejor manera de comenzar la noche, así que ordena uno o dos, ¡sin pensarlo dos veces! Cada detalle del restaurante está cien por ciento cuidado, desde que entras todo está impecable. Y si hablamos de servicio, ¡ufff!, seguro me quedaré corta, pues verdaderamente todo el personal se esfuerza por que tu experiencia en la terraza sea perfecta. Mi cocktail de la noche fue Aberrante Mezcal, sin duda el drink más rico y refrescante, pues en primavera, ¡vaya que hace calorcito!

View this post on Instagram A post shared by Terraza 48 (@terraza_48)

Te sugiero llegar al lugar antes de que se oculte el sol, para que no te pierdas un hermoso atardecer en San Mike, de hecho es todo un espectáculo, ya que la catedral se ilumina de una manera gloriosa. No olvides cargar tu celular, ya que querrás tomarle foto a cada platillo y bebida que pidas en esta terraza, que además no lleva ni 6 meses de vida.

View this post on Instagram A post shared by S O F I A (@sofylosan)

Algo que también amarás de Terraza 48 es que la ubicación es ideal: a tan sólo unos metros de la plaza principal, por lo que caminar es la única opción. Si estás pensando en visitar este Pueblo Mágico, no dejes de darte una vuelta a esta linda y coqueta terraza con el mejor toque culinario de la zona.

¿Dónde?

Correo 48A, Zona Centro, San Miguel de Allende.

Reservaciones:

4156885233

Horario:

13:00-22:00 horas