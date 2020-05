Conoce los beneficios de las clases de barre fitness

View this post on Instagram

¡Qué bonitas! #YouAreMoreReadyThanYouThink . . . #bebodybarre #StrongerThanEver #cardio #yoga #ballet #pilates #photooftheday #bodybarre #health #active #danza #motivation #determinacion #lifestyle #cuerpazo #reto #LomasDeChapultepec #BosquesDeLasLomas #Polanco #SantaFe #instagood #photooftheday #picoftheday #summer #fitness