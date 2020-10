Conoce los deliciosos postres de temporada de Día de Muertos que Flora Caffe trae para ti

Black is the new pink!

Desde que inicia octubre, cientos de restaurantes comienzan a hacer sus bebidas y alimentos de temporada, y no podemos negar que uno de nuestros favoritos es el pan de muerto, pues su esponjosidad, relleno, azúcar y los pequeños huesitos conquistan el paladar de cualquiera.

Como cada año, Flora Caffe trae para ti algunos postres de temporada, y en esta ocasión diseñó unos deliciosos pasteles de calaveritas y matcha, junto con su respectivo pan de muerto, que se han convertido en los favoritos de Instagram, pues además de tener un sabor sorprendente, vienen servidos en una mano plateada de esqueleto que te pondrán los pelos de punta.

Estos exquisitos postres los puedes acompañar con las ya clásicas bebidas que distinguen tanto a Flora Caffe o, mejor aún, con su Black Latte hecho de carbón activado que es ideal para la temporada.

Recuerda que ahorita en octubre también encontrarás otros postres como pan de muerto relleno de vainilla, chocolate y cardamomo, o conchitas de matcha, chocolate y vainilla.

Una publicación compartida por F L O R A C A F F É (@flora_caffe) el 28 de Sep de 2020 a las 7:38 PDT

Encuentra Flora Caffe en Av. Javier Barros Sierra 540, Santa Fe, Zedec Santa Fe, Álvaro Obregón, Ciudad de México.