Conoce los hermosos campos de girasoles que se encuentran en San Juan de los Cerritos, en San Luis Potosí

En el municipio de Cerritos, en San Luis Potosí, los agricultores le dieron una nueva utilidad a los campos en donde hace años sembraban sorgo y maíz, y que por plagas -especialmente pulgón amarillo- tuvieron que cambiar de cosecha convirtiendo así al menos 400 hectáreas en un espectacular campo de girasoles.

Estos campos ahora son un atractivo turístico de la región; en septiembre y octubre los propietarios realizan visitas guiadas para que los visitantes puedan tomar postales de los miles de girasoles que volvieron a darle vida a un campo agonizante.

Fue en octubre pasado que se realizó el primer recorrido a los campos tapizados de girasoles, en el que los visitantes además pudieron disfrutar de comida típica de la región.

Cobran 20 pesos por persona; niños no pagan. Quienes los visitan deben cumplir con los protocolos sanitarios, como llevar puesto el cubrebocas y usar gel antibacterial.

Además deben respetar algunas reglas como no cortar las flores, no pisar la raíz de la planta y no tirar basura; estos campos representan el sustento de decenas de familias.