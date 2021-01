Descubre qué tan kidult eres con este sencillo test

Empecemos con lo más sencillo, ¿qué es un kidult? Puede que tú mismo seas uno y no te has dado cuenta. Se trata de adultos que siguen siendo fanáticos de los juguetes y juegos basados en series, películas, cómics o videojuegos, que en su mayoría están pensados para adolescentes. Se destacan principalmente porque pueden gastar grandes cantidades de dinero en este gusto que los convierte de una u otra forma en coleccionistas.

Basta con echar un vistazo a la palabra #BabyYoda en redes sociales para comprobar que la mayoría de los muñecos animatronic de este tierno personaje, están en manos de jóvenes de 20 años en adelante.

Todos tenemos ese niño interno que en ocasiones no podemos controlar, como cuando gastamos gran parte de la quincena en el funko del momento, en playeras de nuestros personajes favoritos, en juguetes de colección, videojuegos, comics o en ediciones especiales de la cinta que podemos ver una y otra vez. Pero, ¿qué tan kidult eres tú?

Contesta este test y descúbrelo.

Si tuviste de 7-10

No le dirías que no si te regalan mercancía de Baby Yoda o de Star Wars. Aceptas que todavía te llaman la atención algunos juguetes y cuando realmente es algo que te gusta lo compras, pero no tienes interés en armar una gran colección.

Si tuviste de 11-24

Eres súper kidult pero te da un poco de pena aceptarlo, así que prefieres comprar tus funkos o legos favoritos para tus primos o sobrinos pequeños, y de paso jugar con ellos 😛 Tienes mínimo una cosa de colección de tus series o pelis favoritas y en tu guardarropa no pueden faltar prendas estampadas de tus series, pelis o comics favoritos.

Si tuviste de 25-35

Un kidult hecho y derecho. Seguramente tienes una gran colección de tus historias y personajes favoritos que todos tus amigos envidian. Te llaman geek, otaku o e-girl y para ti es todo un cumplido.

Para que tu colección siga creciendo, nosotros y Epicland, la tienda en donde puedes encontrar piezas coleccionables de tus personajes favoritos, te regalamos un kit especial con artículos exclusivos que te van a encantar.

Para ganar sólo tienes que ser de la CDMX o área metropolitana, y compartir esta nota en tu perfil de Facebook (no stories) etiquetando a dos [email protected] Haz un screenshot y mándalo a [email protected] contestando a la pregunta ¿cuál es tu franquicia favorita? Tienes hasta el 18 de enero del 2021 a las 11:00pm para mandar tu mail. ¡Mucha suerte!