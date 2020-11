Dime qué signo eres y te diré cuál es el regalo ideal para ti

Llegó la época navideña y ¿no sabes qué pedir de regalo o qué obsequiar? No te preocupes, aquí te damos algunas ideas basándonos en tu signo zodiacal para que te inspires.

Fuego: Aries, Leo y Sagitario

Estos signos son vanidosos por naturaleza, les encanta verse y sentirse bien. Por eso un kit de Tratamiento anti-edad de Clinique puede ser un gran regalo para que te consientas y explotes al máximo tu belleza natural.

Tierra: Tauro, Virgo y Capricornio

A estos signos les agrada que las cosas salgan bien. Aman tener el control de lo que los rodea. Les gusta la practicidad, pero también el glamour, así que un reloj con diseño elegante, patrones ordenados y cortes geométricos son perfectos.

Aire: Géminis, Libra y Acuario

Les gusta dejar huella y que los recuerden, así que un set de fragancias es perfecto, pero no cualquiera, pues son amantes del amor, el romanticismo y la feminidad. El aroma de United Dreams Together for Her de Benetton, que mezcla notas florales y frutales, les encantará.

Agua: Cáncer, Escorpio y Piscis

Les gusta lo minimalista, pero 100% funcional y útil. Por eso este lipstick de Clarins con aloe vera será su elemento favorito, el cual no podrá faltar en su bolso de ahora en adelante. Aunque su diseño es sencillo, su fórmula de larga duración es perfecta para lucir unos labios impecables durante todo el día. A pesar de dejar un color intenso en la boca, no deja manchas y da una sensación de labios sin maquillaje.

Todas estas opciones de regalo las puedes encontrar en Liverpool, y si no te convence al 100% la que te tocó, recuerda que sólo son ideas para que te inspires y sea más fácil para ti encontrar un regalo que realmente uses y recibas de la mejor manera esta temporada decembrina.