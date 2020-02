¡Disfruta de una experiencia de altura!

¡Vuela, vuela!

Imagínate volar a 45 metros de altura y poder disfrutar de un espectacular atardecer en un Pueblo Mágico de México; Dinner In The Sky es una oportunidad para llegar lo más cercano a las nubes.

Durante 13 años Dinner In The Sky ha viajado alrededor del mundo para que podamos tener un poquito del cielo durante una hora. Además de poder volar y tener la vista más envidiable, el reconocido chef peruano Álvaro Vásquez prepara un exquisito menú de tres tiempos con maridaje para que todos tus sentidos estén bien atendidos.

De día o de noche, en Dinner In The Sky puedes elegir el horario que vaya más con tu estilo de vida: de día podrás sentir un clima agradable con la luz del sol reflejada en el asfalto, mientras que de noche tu vista brillará al ver las luces de la ciudad. Cualquier momento que elijas estarás en muy buenas manos, estoy segura que querrás quedarte en el cielo por siempre al vivir esta increíble experiencia.

Ahora Dinner In The Sky dio la gran noticia de que estará en el Pueblo Mágico de Tequila del 19 al 22 de marzo, por lo que no puedes perder la oportunidad de recibir la primavera en un campo repleto de magueyes. ¿Te atreves a volar altísimo?