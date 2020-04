Disfruta de una cuarentena fit con los entrenadores más amados en Instagram

View this post on Instagram

Great Workout !! I hope you enjoyed it !! As much as we did!! #54Dattitude 🖤 Let's do our best every day and it will be enough to keep us mentally and emotionally healthy throughout this confinement !! CHEER UP !! and remember that the most important thing in life "IS YOUR ATTITUDE" see you tomorrow 11 am Miami time !! did you train with us ? Did you like it? #54Dinyourhouse 🖤 #Quehagometapo 🔥🔥 . . . entrenamiento extraordinario !! Espero que lo hayan disfrutado !! ¡Hagamos nuestro mejor esfuerzo todos los días y será suficiente para mantenernos mental y emocionalmente saludables durante todo este encierro! ALEGRARSE !! y recuerda que lo más importante en la vida "ES TU ACTITUD" nos vemos mañana a las 11 am hora de Miami !! entrenaste Dinos? #54Dentucasa 🖤 #Quehagometapo?🔥🔥 . . . . #miami #miamibeach #miamiflorida #miamitraining #miamionline #miamilife #miamiliving #coronavirus #coronavirusitalianews #attitude #personaltraining #muscle #workout #workoutmotivation #workoutmotivation #rescilience #mexico #colombia #ny #nytraining #nyliving #coach #personalcoach #54D #rodrigogarduño #coralgables #brickell