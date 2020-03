Disfruta de una deliciosa cata de vino desde tu casa, ¿nos acompañas?

¿Eres amante del vino? Entonces esta cata en línea es el plan perfecto para una tarde de cuarentena relajada y libre de estrés.

Esta cuarentena no podemos negar que la tecnología, las redes sociales y el Internet nos han salvado del aburrimiento y del estrés. Es justo ahora que podemos ver su gran habilidad para unir corazones a pesar de la distancia. Porque estar separados no significa que no estemos unidos.

Por eso, la marca de vino Santa Margherita ha organizado una deliciosa cata de vino que podrás disfrutar desde casa. Y sí, también puedes invitar a tus amigas a que se unan para que desde su casa disfruten de una copa y aprendan mucho más sobre la cultura del vino.

Lo único que tienes que hacer es conectarte este jueves 9 de abril a las 17:00 hrs. al Instagram de Santa Margherita: @santamargheritaexperience.

Ahí te esperará un sommelier certificado e invitados especiales que te darán excelentes tips para acompañar cada uno de tus vinos dependiendo del sabor y las notas que lo conformen. Además de explicarte cómo disfrutar mejor cada uno y cómo aprender a diferenciarlo y describirlo.

Para seguir la cata en vivo y llevarte la experiencia completa, te recomendamos adquirir el vino rosado y el Pinot Grigio del que se estará hablando. Lo puedes pedir online a través de La Europea con un 15% de descuento.

¡Regálate un momento de relajación! Prepara tu mesa, una copa, un poco de pan y un par de bocadillos para que disfrutes de esta cata al máximo.

Además, ¿sabías que el vino rosado contiene propiedades antioxidantes? Es por eso que los expertos recomiendan tomar una copa de vez en cuando para aportar estas propiedades al cuerpo que mejoran la circulación y retardan el envejecimiento.

¿Con quién disfrutarás de esta deliciosa cata?