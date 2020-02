El campo de tulipanes al que tienes que ir al menos una vez en la vida

Después de un largo invierno, poco a poco la temperatura comienza a subir y la naturaleza se alista para recibir una nueva estación: la primavera.

En México las jacarandas se han adelantado y ya empiezan a cubrir poco a poco las calles para pintar el citadino paisaje de morado. Pero, si quieres disfrutar de un espectáculo diferente y fuera de la CDMX este año, justo ahora es el momento perfecto para comenzar a planear esos viajes con días de campo ideales para disfrutar de los paisajes soleados en su máximo esplendor.

Entre todas las flores que adornan el panorama, los tulipanes son quizá los más representativos, pues su variedad de colores vibrantes es sorprendente. Se calcula que existen alrededor de 3,000 especies diferentes de esta flor. ¡OMG!

Su simetría casi perfecta hace que no podamos dejar de verlos. Y si un ramito de tulipanes nos alegra el día, ¿te imaginas caminar por un campo lleno de tulipanes? Seguro lo has visto en películas, postales o fotos de instagram, ¿por qué no vivirlo?

En dónde disfrutar de estos campos de tulipanes

¿Salir de viaje en primavera? Claro que sí. Y qué mejor itinerario que el que incluye actividades al aire libre que conectan con la naturaleza.

Caminar por estos senderos llenos de tulipanes es mucho más fácil de lo que crees, pues no tienes que viajar del otro lado del mundo para poder vivir esta experiencia. En un vuelo de cinco horas podrás llegar a Vancouver, una de las ciudad más amadas en Canadá, y además de tener cientos de cosas que hacer aquí, también puedes visitar los campos de tulipanes.

Existen varias localidades alrededor de Vancouver en donde se realizan festivales de tulipanes, tal es el caso de Chilliwack, que cuenta con el festival más grande y famoso de toda Columbia Británica.

Chilliwack Tulip Festival se lleva a cabo en Abril en Fraser Valley. Con 20 hectáreas cubiertas por más de 6.5 millones de tulipanes, este lugar es un imperdible para todas las almas viajeras.

Debido a que los tulipanes no viven durante todo el año, esta actividad sólo se puede realizar en primavera. Todos los años se ha llevado a cabo en Abril, aunque el día exacto de inicio varía dependiendo de las temperaturas.

El costo para caminar por estos campos depende del día que vayas, pues hay tarifas para el “Early Bloom” que es más económico, y para el “Full Bloom”.

Los precios van de los 4-7 dólares canadienses – de $60 a $105 MXN- para la primera mitad de temporada, y de 6-10 dólares canadienses – de$90 a 150 MXN- para la segunda mitad. Los niños menores a 5 años no pagan entrada.

Los horarios y precio específico lo puedes ver en la página oficial. Además, ahí también puedes comprar las entradas para tener tu itinerario listo con anticipación.

Además, muy cerca de ahí se encuentra Abbotsford, en donde también hay campos repletos de tulipanes. Así que seguramente tendrás el panorama lleno de coloridas flores.

Sin duda en este lugar te llenará de inspiración y buena vibra para tomar las fotos más espectaculares. ¿Con quién irías a estos campos de tulipanes?