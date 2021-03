Entrevista a María José, una de las fundadoras de Mexicouture, la plataforma de moda más importante del país

Nuestro país es conocido por ser uno de los lugares más importantes para la moda, sobre todo en América Latina. México destaca principalmente por su amplia oferta couture que, entre otras cosas, se refiere a los diseños más exclusivos de prendas a la medida del cliente.

Mexicouture nace de la fusión de estas dos palabras que tomaron las fundadoras Sara Galindo y María José Hernández para crear un modelo de negocio digital en el que es posible poner al alcance de todo el mundo los nombres más reconocidos del diseño mexicano.

Un grupo de expertos, con ayuda de una editora invitada cada temporada, seleccionan las mejores piezas de diseñadores nacionales para que el mundo vea las propuestas de moda que hay en nuestro país.

Cabe destacar que además de todo lo anterior, esta plataforma no sólo brinda la oportunidad de comprar prendas sin salir de casa, sino que también ofrece la posibilidad de entrar por completo en el complejo universo de la moda.

En este sitio, el visitante podrá aprender más sobre los orígenes, preparación profesional y el trabajo más reciente de los diseñadores que se encuentran en ella.

Platicamos con María José Hernández, quien nos contó más acerca de esta increíble propuesta.

¿De dónde nace la idea de crear una plataforma digital de moda y en qué año se lanzó el proyecto?

Mexicouture nace en 2015 de la necesidad de mostrar todo el talento que tenemos en México; conocíamos perfecto la cantidad y la calidad de diseñadores que había, y la poca difusión con la que contaban. A cada uno lo conocían en su ciudad de procedencia y hasta ahí se quedaban, ese era su alcance, entonces nace con este objetivo. Tenemos muy claro que el e-commerce es y será la manera más rápida, ágil y efectiva de llegar a los lugares más recónditos, es por eso que decidimos hacerlo de manera digital.

¿Qué podemos encontrar en el sitio web oficial de Mexicouture?

En el sitio web oficial puedes encontrar la mejor selección de diseñadores mexicanos. Somos sumamente cuidadosas con la curaduría, con los diseñadores que entran a la plataforma y con las piezas de cada uno de ellos. Lo que puedes encontrar son las mejores ofertas en cuanto a calidad y diseño, y las mejores tendencias de cada temporada.

¿De qué trata el apartado «LAST CALL»?

Consiste en que los diseñadores tengan un espacio en el que puedan ofrecer piezas de temporadas anteriores en un precio súper atractivo, esto con el objetivo de que puedan adquirir sus piezas favoritas a menor precio.

¿Qué diseñadores podemos encontrar en la plataforma?

Contamos con alrededor de 80 diseñadores, desde nombres muy consolidados como Kris Goyri, Julia y Renata, hasta emergentes a los que buscamos constantemente.

¿Podemos encontrar alguna Pop Up Store hoy por hoy?

Hemos hechos varias Pop Up Stores alrededor de la República y en distintos países; sin embargo, este año debido a la pandemia no hicimos ninguna tienda presencial. De hecho, creo que muchos negocios presenciales migraron a la modalidad digital.

¿Por qué crees que el mexicano no valora el talento que tenemos en el país?

Simplemente creo que para muchos, el concepto de lujo y exclusividad se cerró únicamente a llevar cierta marca y cierto logo, y ahora hemos trabajado en fomentar que el lujo significa tener algo que nadie más tiene. Lujo es tener algo hecho a mano, tener algo de manera artesanal no en serie. Poco a poco hemos ido fomentando esto y hemos tenido muy buena respuesta.

¿Por qué dejar de comprar fast fashion y empezar a consumir de manera consciente?

El fast fashion no es malo, simplemente hay que tener un balance. Es muy difícil competir con cadenas tan grandes que manejan tendencias tan rápidas y a un precio tan accesible. No nos podemos pelear, hay que gastar el dinero de manera consciente. Gastar porque está barato ya no va, hoy tenemos que ser consumidores responsables y comprar una pieza que te encante y te vuelva loca aunque cueste un poco más. Además de saber de dónde viene esa pieza, saber a dónde estás aportando y saber que tiene mucho más impacto el consumo local.

¿Por qué es importante el consumo local?

Consumir local significa darle la oportunidad a tu país de demostrar que hace las cosas bien. Esa es la importancia, porque a fin de cuentas es una cadena productiva que si tu consumes local, estás generando empleos. Mientras más se consuma, más empleos se generan, más se estandarizan los procesos, mejor calidad tienen los productos, y a fin de cuentas el dinero se queda en tu país.

¿Qué tips les podrías compartir a los diseñadores emergentes?

Lo primero que les diría es que tengan muy claro qué hace diferente su diseño, y que siempre se enfoquen en la calidad que están ofreciendo.

¿Cómo ser parte de Mexicouture?

Todos pueden ser parte de Mexicouture siempre y cuando tengan una propuesta innovadora y de calidad. Lo importante primero es plasmar la idea para que nos puedan enviar su catálogo a [email protected] y una vez recibido se pasa al Consejo, que hace la curaduría para verlo. Posterior a eso se da un seguimiento para ver las piezas físicamente, conocer tu esencia y propuesta para entonces entrar a la plataforma.

