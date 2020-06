¡Está en México! Conoce la escultura que está enloqueciendo a los instagramers

Desde 2018, una escultura ha ganado gran popularidad en redes sociales.

Se llama «Ven a la luz» (Come into light) y fue creada por el artista sudafricano, Daniel Popper, para el festival Art With Me. Sin embargo, tras ser utilizada en el evento, decidieron colocarla muy cerca de la playa, en la entrada del hotel boutique Ahay y desde entonces todos los visitantes no pierden oportunidad de tomarse una foto con ella.

La escultura está hecha a base de madera, mide cuatro metros de altura y al interior está cubierta de plantas, motivo que llama aún más la atención de los que la miran.

Lo mejor, es que está en México. Se ubica muy cerca de la zona arqueológica de Tulum, Quintana Roo, por lo que no tienes pretexto para conocerla ahora que termine la cuarentena.

¿Te gustaría tener una fotografía ahí?