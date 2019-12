Estas fueron las tendencias digitales más fuertes en 2019

Está por terminar el año y algo es un hecho: todos enloquecieron por los dispositivos y tendencias.

Amazon está celebrando lo mejor de Prime 2019, revelando cómo los miembros decidieron disfrutar de lo mejor de las compras y el entretenimiento de Amazon durante el 2019. Algunos de los favoritos de los miembros en México incluyen: Echo Dot, Fire TV Stick, Super Smash Bros. Ultimate para Nintendo Switch, Pulsera inteligente Xiaomi Mi Band, entre otros.

Lo mejor de las compras

Los miembros Prime en México ahorraron tiempo y dinero este año con entregas rápidas y ofertas exclusivas:

Los miembros Prime en México ahorraron cientos de miles de viajes a la tienda usando sus beneficios de envío.

Echo Dot (3ra generación) – Bocina inteligente con Alexa; Super Smash Bros. Ultimate para Nintendo Switch; Loción Nautica Eau de Toilette Blue para Hombre de 100 ml; Fire TV Stick; Pulsera inteligente Xiaomi Mi Band 3, fueron de los artículos más pedidos por los miembros Prime en México.

Los miembros entregaron sonrisas durante todo el año y enviaron cientos de miles de regalos en Mexico.

Algunos de los artículos más regalados, fuera de los dispositivos de Amazon, son: «Becoming» de Michelle Obama, “The Barefoot Investor: The Only Money Guide You’ll Ever Need” de Scott Page y FIFA 19 para Xbox One, entre otros.

Lo mejor del entretenimiento

Los miembros de todo el mundo disfrutaron de más momentos de entretenimiento que nunca con sus beneficios de video, música y videojuegos. A continuación, una muestra del entretenimiento que más les gustó:

Prime Video

Los miembros en todo el mundo se mantuvieron al día con los más populares Amazon Originals.

Los miembros Aman a Jack Ryan: Este año, Tom Clancy’s Jack Ryan, regresó a Prime Video para su segunda temporada y tuvo el mayor estreno mundial que cualquier Amazon Original.

Fleabag está certificada como “Fresh”, con una puntuación crítica del 100 por ciento en Rotten Tomatoes.

The Marvelous Mrs. Maisel es nuestra serie original más premiada de la historia con un total de 16 Emmys, 3 Globos de Oro, 5 Critics Choice y 3 SAG Awards.

Amazon Music

Los amantes de Amazon Music en todo el mundo. escucharon los nuevos lanzamientos más populares del año pasado:

El artista más escuchado a nivel global fue Ed Sheeran.

Los álbumes favoritos en todo el mundo incluyeron Lover de Taylor Swift, WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? de Billie Eilish y No.6 Collaborations Project de Ed Sheeran.

A nivel mundial, las canciones más escuchadas a lo largo del año fueron «I Don’t Care» de Ed Sheeran y Justin Bieber, «Old Town Road (Remix)» de Lil Nas X con Billy Ray Cyrus, “Señorita” de Shawn Mendes y Camila Cabello, «Sucker» de los Jonas Brothers, y «Bad Guy” de Billie Eilish.

La canción más solicitada para Alexa en Amazon Music globalmente fue «Old Town Road (Remix)» de Lil Nas X con Billy Ray Cyrus.

Twitch Prime

Los miembros de todo el mundo mejoraron sus partidas con Twitch Prime el año pasado:

El botín más popular de Twitch Prime durante los juegos este año fue para League of Legends, Apex Legends, Grand Theft Auto Online y Red Dead Online. Además, los miembros Prime disfrutaron de un año de suscripción a Nintendo Switch Online.

Los miembros Prime también pueden disfrutar de una selección de juegos gratuitos cada mes. Algunos de los juegos gratuitos más populares con Twitch Prime este año fueron Pikuniku, Downwell, Dear Esther y Hyper Light Drifter.

Como verás, este año estuvo lleno de muchas tendencias de, las que estamos seguros, formaste parte.