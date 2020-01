¡Éstos son los carajillos de sabor que deberás probar ASAP!

La actriz lleva el corte ideal para este 2020 A sus 43 años, la guapísima Grettell ha decidido cambiar de look y dejar atrás su cabellera larga para transformarla a un corte bob midi asimétrico. View this post on Instagram Cuantos corazones hoy domingo para mi ?🙈 ….. 🤎❤️💜🧡🖤💚🤍💙 A post shared by Grettell Valdez […]