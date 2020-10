¿Sabías que existe un hotel de Snoopy en Japón? ¡Está increíble!

Un hotel ubicado en la ciudad de Kobe, Japón, que cuenta con 18 habitaciones decoradas con motivos propios de Snoopy, Charlie Brown y otros personajes icónicos del caricaturista Charles M. Schulz.

El lugar explora la amistad, el amor y la filosofía de vida; agradable para cualquier persona, el hotel busca que todo aquel que lo visite sienta el origen de PEANUTS.

Las habitaciones comienzan en el 4º piso, Imagine, que celebra los momentos en los que la imaginación tiene la capacidad de cambiar la realidad misma.

El 5º piso, Happy, se basa en la filosofía de Charlie resumida en la cita “It’s a mistake to try to avoid the unpleasant things in life”.

El 6º y último piso, Love, es la opción más romántica. Cuenta con una terraza diseñada por el botanista Seijun Nishihata, convirtiéndose en la alternativa obvia para quien busca una cómoda relajación en compañía.

Para conocer más sobre las historias en sus habitaciones y reservaciones visita su página oficial.