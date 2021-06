Explora los campos de nopal en Tlayacapan, Morelos

A unos minutos de Cuautla, Tepoztlán y Cuernavaca, uno de los secretos turísticos mejor guardados del estado de Morelos tiene por nombre Tlayacapan, cuya traducción es “nariz de la tierra” y desde agosto de 2011 es catalogado Pueblo Mágico.

En su centro de calles empedradas lo ideal es ir a pie para recorrer el ex Convento Agustino de San Juan Bautista, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO; luego disfrutar de una nieve en la plazuela, saborear un taco de suave cecina y, si vas en fin de semana, caminar por el bazar de artesanías.

Pareciera que este lugar y sus atractivos se resumen en un párrafo, lo cual no es cierto, pero en realidad lo que buscamos compartirte es el lado poco conocido de este destino: ¡sus campos de nopal!

Si eres un citadino de hueso colorado puedes llegar por la caseta rumbo a Cuernavaca, tomar la desviación hacia Cuautla y seguir las indicaciones para Tlayacapan; pero si eres de las almas aventureras que disfrutar del aire fresco y los paisajes diferentes, no te resistas a uno de los caminos más sorprendentes que conectan la Ciudad de México con Morelos.

Sin casetas de por medio, la carretera que va directo a Tlayacapan inicia en Xochimilco, es conocido como el camino viejo a Oaxtepec y, debido a la poca afluencia que tiene y al acertado mantenimiento que se le ha dado, brinda un viaje placentero entre largos territorios donde se planta el nopal, y hasta un mirador para los atardeceres de locura.

No sabemos si Cuernavaca es líder en número de albercas, pero lo que sí te podemos asegurar es que mantiene el primer lugar en la producción de nopal, con más de 4 mil hectáreas que producen 400 mil toneladas de esta delicia al año

Tú tan cerca de Tlayacapan y ni te has enterado que son los extranjeros quienes se admiran de él, puesto que gran parte de la cosecha se envía a Estados Unidos, Canadá y Europa. Mientras tú te lo pierdes, más de 130 millones de personas lo conocen gracias a The Killers, banda que grabó el videoclip de su canción When You Were Young en estos lares.

Mientras tú no te habías enterado que en auto, desde Xochimilco hasta Tlayacapan, se hacen 40 minutos, hasta Clint Eastwood o María Félix usaron estos lares para rodar películas.

El 60% de los habitantes de Tlayacapan se dedican al negocio del nopal, por lo que abrirás tus horizontes a todo lo que se puede hacer con este ingrediente. ¿Pensaste en una ensalada o en un nopal asado? ¡No, en Tlayacapan hay repostería, agua, tamales, medicinas, shampoo, cremas, mascarillas y un largo etcétera que nace de este cultivo!

Prepárate para volver con una mermelada que se volverá tu favorita o con encurtidos empacados al alto vacío, eso sin contar unas fotos que todos envidiarán, al no reconocer el Cerro del Sombrerito, que se muestra imponente arriba de los plantíos.

No está de más decirte que el nopal, además de delicioso, en cuestión médica también “tiene lo suyo”, ya que ayuda a eliminar el colesterol elevado, controla el exceso de ácidos gástricos, protege la mucosa gastrointestinal y previene las úlceras. Contiene vitaminas, minerales, fibra y aminoácidos que ayudan a eliminar toxinas.

Traza tu próximo destino, porque quienes visitan Tlayacapan traerán el nopal para siempre en el corazón.