Festeja a papá en su día con los mejores gadgets

¿Quién te regaló tu primer gadget? Seguramente fue tu papá, ya sea un celular o una computadora, es muy probable que él te haya acercado a la tecnología de alguna manera. Ya viene el día del padre y seguramente estás buscando la mejor opción para consentirlo en su día sin tener que salir de casa. Amazon te da algunas ideas.

El complemento perfecto para sus actividades

Papá necesita de un cómplice: Alexa. Así, podrá ser más eficiente en su día a día, ejecutando algunas de sus actividades o tareas de manera fácil y rápida por medio de la voz. Además, podrá ver noticias, series o películas de Prime Video, videos de YouTube y hasta echar un ojo a lo que sucede a través de cámaras de seguridad y timbres compatibles como Ring, por medio de las pantallas de 8 o 5 pulgadas que tienen los dispositivos de la familia Echo Show. También podrá escuchar música, hacer video llamadas por medio de su cámara integrada con obturador para tener control total de la privacidad o incluso controlar algunos otros dispositivos de casa inteligente. Lo mejor es que estos dos dispositivos estarán con descuento del 11 al 21 de junio para que papá pueda tener uno, Echo Show 8 estará disponible en 2 mil 399 pesos y Echo Show 5 en mil 499 pesos.

Haz sonreír a papá

Si optaste por regalarle un Echo, podrá mantenerse muy entretenido e informado. Prueba diciendo:

 “Alexa, ¡feliz día del padre!”

 “Alexa, dime un poema para papá”

 “Alexa, canta el rap de papá

 “Alexa, ¿cuánto falta para el día del padre?"

 “Alexa, ¿cómo cerró Down Jones?”

 “Alexa, ¿quiénes son los integrantes de Led Zeppelin?”

 “Alexa, ¿en cuánto está el dólar?”

 La liga española regresa el 11 de junio, mantente enterado diciendo, “Alexa, cuáles son los siguientes partidos de La Liga»

 “Alexa, pídele a Ricky Martín que me de un consejo” (Disponible a partir del sábado 20 de junio de 2020)

O bien, podrá habilitar Skills (que son como apps), y así mantenerse entretenido, informado y más. Hay Skills de juegos, noticias y más. Prueba las siguientes:

 «Alexa, abre Xbox”, para interactuar con su XBox One usando solo la voz.

 «Alexa, abre Escape The Room”, para resolver los acertijos en la historia para encontrar la salida.

 “Alexa, abre Classic Rock Universal”, y podrá escuchar 24 horas de los clásicos del Rock y fragmentos de entrevistas de artistas legendarios.

 «Alexa, Encuentra Mi Teléfono”, así no perderá el teléfono de nuevo, solo debe registrar su número y podrá pedirle a Alexa le ayude a encontrar su teléfono.

Papá podrá también mantenerse al día con sus actividades:

Una agenda organizada: podrá tener mayor control de sus actividades y tareas. Deja que Alexa lo despierte todos los días configurando alarmas los días y horas que él prefiera, incluso con su música favorita sonando. Esto será posible con solo pedirlo o directo en la app. “Alexa, pon una alarma para hacer ejercicio todos los días a las 7:00 am”. También podrá configurar su calendario en Configuración > Calendario (Google, G Suite, iCloud, Outlook.com, u Office365) > así estará al tanto de sus actividades del día o podrá agregar otras: “Alexa, agrega junta con equipo el martes a las 3 de la tarde”.

Rutinas: una serie de acciones con un solo comando. Solo debe configurar qué pasará cuando él diga una frase a Alexa, por ejemplo: “Alexa, comienza mi día”. Y desde la configuración podrá programar esta rutina con acciones como que Alexa le de los buenos días, le diga los eventos que encuentren en su calendario, así como las noticias favoritas (éstas las elige desde la app de Alexa en la sección Skills y juegos > Noticias) y terminará con el clima.

Papá en todas partes: con la función de “comunicados”, papá podrá avisar que ya va en camino desde la app de Alexa en su celular y sonarán en todos los dispositivos Echo que tenga en casa, ligados a la misma cuenta: “Alexa, comunica que llego en 20 minutos”.

Compras por voz: papá podrá comprar lo que necesita en Amazon.com.mx con la voz, solo debe de preguntarle a Alexa por aquello que busca, por ejemplo, “Alexa, busca pilas” y le dará las opciones, él podrá pedir más detalles de la opción que más le interese y luego comprarlas. Para tener mayor control de eso, Alexa distingue quién le habla y puede perfilar las voces, solo debe decir: “Alexa, aprende mi voz”. Esto es muy útil, ya que identificará al propietario de la cuenta y pedirá un código previamente definido, para proceder con la compra.

Comunicado con todos: hablar con la familia será más sencillo, podrá hacer llamadas entre dispositivos Echo o a la app de Alexa, vía Drop In (Echo a Echo) o por Skype.

¿Quieres saber más de Alexa y cómo sacarle provecho? Suscríbete en el nuevo canal de YouTube de Alexa México para aprender más usos, recomendaciones, novedades e información de cómo usar este servicio de voz, aplicado a tu día a día o visita la página AQUÍ.

¿Ahora sí, ya sabes qué le regalarás a papá?