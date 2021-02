GirlPower El evento de mujeres para mujeres que tienes que conocer ¡ya!

¿Te imaginas un espacio en donde puedas escuchar la experiencia de mujeres talentosas que han salido adelante en distintos campos y que quieren ayudar a otras mujeres a hacer lo mismo? Sí existe y se llama ‘What a Woman’, un espacio que año con año reúne experiencias, showrooms y talleres impartidos por mujeres líderes de México y de todo el mundo.

Este año, debido a la pandemia, What a Woman (WW) se adapta a las condiciones y lanza su octava edición en formato 100% digital para que más mujeres puedan unirse a esta iniciativa y disfruten de manera dinámica desde la seguridad de su casa.

Apostando todo a la tecnología y a la era digital, What a Woman se renueva y crece día a día para ayudar a las mujeres a cumplir sus sueños y metas. Este 2021 se llevará a cabo los días 4, 5, 6 y 7 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, de 4:00 a 7:30PM entre semana y de 9:00am a 3:00pm en fin de semana.

Tu acceso lo puedes adquirir a través de la página oficial del evento. El boleto general tiene un costo de $199 por los cuatro días, y el Plus $299 por un mes de acceso a la plataforma a partir del evento.

Como todo lo que ha pasado a partir de la pandemia, está edición no será como ninguna de las anteriores, pues además de ser digital contará con material de apoyo que las participantes podrán imprimir para complementar los talleres y charlas.

Platicamos con las creadoras de What a Woman, Ana Paula Simón y Paola Reyner sobre cómo surgió este espacio y cómo lograron adaptarlo a la situación actual.

¿Cómo fue hacer esta octava edición totalmente digital?

Paola: Creo que es algo muy interesante tanto para nosotras como para las asistentes del evento, porque va a ser una experiencia totalmente nueva. Estamos tratando de que la experiencia, a pesar de que sea de lejos, tenga el mismo valor y el mismo sentimiento que las mujeres tienen cuando van al evento físico. La primera cosa positiva que tenemos es que no estamos limitados a un número de mujeres. La cuestión de los boletos siempre fue un tema porque estábamos limitadas a un espacio físico, y muchas mujeres no alcanzaban boleto y se quedaban con las ganas de poder ir al evento. En esta edición podremos llegar a una cantidad sin límite de mujeres, además mujeres que no sólo viven en la CDMX, sino de otras ciudades de la República y otros lugares en el mundo. Ahorita no tenemos fronteras físicas ni de distancia. Queremos que la agenda siga con la diversidad de contenidos de alto valor y que tengamos variedad de formatos. Seguiremos con talleres de cocina, meditación, clases de ejercicios, paneles y entrevistas.

¿Les costó trabajo ponerse de acuerdo con las panelistas?

Paola: Realmente no, por los años que lleva, WW ya es una plataforma que se caracteriza por su gran contenido. Ya tenemos mucho prestigio y las panelistas nos conocen, les gusta la plataforma y les emociona participar. Este año la ventaja es que nos hemos podido acercar a varias panelistas que no están en México, que eso en otros años ha sido más complicado. Gracias al formato digital se nos han abierto las puertas con muchas panelistas que han querido estar otros años, pero por el tema físico no han podido. Hemos recibido muy buena respuesta y los contenidos están súper padres, son muy variados y todos le hablan a la mujer actual.

Es la octava edición de What a Woman, ¿cómo ha evolucionado?

Paola: La evolución más grande ha sido pasar de ser un fin de semana para la mujer, a una plataforma que está ahí en todo momento. Ese fue el primer cambio cuando pasamos de ser ‘Women’s Weekend’ a ‘What a Woman’. Nos adaptamos a lo que la mujer está viviendo. Ahorita con todo este tema de la pandemia, cuando empezó sacamos un programa ‘WW Reset’, que acompañaba a la mujer a afrontar todo este tema de incertidumbres y miedos. Lanzamos este programa para poder acompañar a la mujer durante este periodo difícil, algo que justo lo volvemos a demostrar con esta versión digital.

¿En algún momento pensaron no hacer esta edición?

Paola: Son 8 años de que WW ha estado en estos días de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer. Para nosotras es una responsabilidad y compromiso con las mujeres seguir acompañándolas en esta parte. Creo que hemos evolucionado para ser una plataforma que esté ahí para las mujeres en los diferentes momentos de la vida que vayamos atravesando juntas.

¿Qué podemos esperar de esta nueva edición?

Paola: Tendremos paneles que hablan de los temas actuales que está viviendo la mujer en esta pandemia. Hablaremos desde temas prácticos como eficientizar tiempos en tu casa, hasta este tema muy difícil y complicado que se ha dado en México que es de la violencia de género dentro de las casas, una cifra que ha crecido y es algo muy preocupante hoy en día. Tendremos también temas más esotéricos, meditaciones, etcétera. Todos los temas son actuales y les hablan a la mujer.

Ustedes son un ejemplo de mujeres que no sólo logran salir adelante, sino que quieren que otras mujeres también lo hagan. ¿Qué consejo le darían a las mujeres para empoderarse entre sí?

Paola: Lo principal es creer en ellas mismas, es el poder más grande que tienen todas las mujeres. La plataforma nació hace 8 años con el objetivo de celebrar a las mujeres, no importa lo que hagan, a lo que se dediquen, si tienen hijos o no. Todas compartimos el hecho de ser mujeres. Es un tema de confiar en nosotras mismas y saber que no estamos solas, hacer comunidad y encontrar empatía. Por eso también tendremos una sección específica de Networking.

Algo muy importante es el tema de alzarnos entre todas. Algo que hemos aprendido en esta pandemia y durante los últimos años es que juntas podemos llegar más lejos y juntas podemos alcanzar niveles mucho más altos. Que le vaya bien a una mujer es una razón para celebrar y ponernos contentas. Es algo que debemos imprimir en la cultura. No se trata de competir, todas nos vamos ayudando y poniendo escaleras. Es algo muy importante que queremos impulsar, ayudarnos entre todas y celebrar nuestros éxitos. Ser un equipo contra los retos que nos ponga la vida.