Haz tu propio chamoy healthy para tus snacks preferidos

View this post on Instagram

CHAMOY (de jamaica) SALUDABLE HOMEMADE 🤤. —— Les traigo la receta de mi chamoy saludable de flor de jamaica para estos días de ansiedad es suuuuper buena opción. Es la segunda vez que se los subo ya que siempre se les pierde el post 🙊 también les dejare el paso a paso en mis highlights.- —— 🔥INGREDIENTES: 2 tzs de flor de jamaica cocida. 1/2 tz de agua (natural o de jamaica). El jugo de 1 pz de limón. 1 cdita de chiles secos (puede ser paprika o chiles mixtos, tajin bajo en sodio) yo use @pikopikin y paprika. 2 sobres de stevia/monk fruit o al gusto. ——— 🔥PROCEDIMIENTO: 1️⃣Colocas tu flor de jamaica ya cocida a licuar con el jugo de limón y 1/2 tz de agua (yo use la misma agua de la jamaica cuando hierve) puedes agregar otra 1/2 tz si vez que batallas mucho. 2️⃣ Necesitas paciencia para estar pausando la licuadora y batiendo para que se licué todo muy bien. 3️⃣ Ya que este quedando consistencia un poco mas parecida al chamoy, agregas tu endulzante y el chile en polvo. Use paprika + @pikopikin . 4️⃣ Licua todo de nuevo y revuelve las veces que sea necesario, hasta que quede la consistencia que deseas. Yo lo deje especito porque asi me gusto 🤤. Pero si te gusta más líquido ponlo en una caserola a que se haga más aguadito. —— Es ideal para acompañar con todoooo 🤤🔥. Enjooooooyyyyy 😛😛😛😛😛. —— #cocinaconfany #chamoysaludable #chamoysano #healthyfood #foodie #yum #cocinasaludable #fitnessfood #cuarentena #quarentine #quedateencasa #snacktime #snack #colacion.