Ideas para celebrar el Día de San Valentín desde casa ❤️

Este año San Valentín tendrá que ser diferente; no puedes ir a tu restaurante favorito, al cine o reunirte con tus amigos para celebrar la amistad, pero eso no quiere decir que tengas que quedarte triste y aburrido.

La pandemia y el confinamiento nos han obligado a buscar nuevas formas de estar cerca de las personas que más nos importan, y afortunadamente para todos esto también nos da las herramientas necesarias para celebrar el día más romántico del año sin poner en riesgo la salud de nadie.

Es momento de sacar tu lado más romántico y creativo con el fin de explotar cada rincón de casa, los ingredientes de la alacena, las plataformas de streaming y todo lo necesario para que este día sea memorable y nadie se acuerde que el mundo todavía está pasando por momentos difíciles.

¿Cómo celebrar San Valentín sin salir de casa? Picnic en el interior Tal vez no pueden ir a su parque favorito, pero puedes tomar una manta, preparar una canasta con todos sus platillos favoritos y acomodarla en el jardín o en la sala para recrear la experiencia de un picnic en la comodidad de la casa. Spa en casa ¿Ya pensaste en el self-care? Puedes comprar algunas velas de aromaterapia, aceites esenciales, cremas y mascarillas, y hacer su propio spa casero. Además pueden tomar turnos para darse masajes el uno al otro.

Maratón de películas

No hay nada mejor que sentarse en el sillón con una buena cobija y un maratón de películas románticas. Netflix, Amazon, HBO y todas las plataformas de streaming tienen una gran selección, simplemente deben elegirlas antes para que no pierdan tiempo buscando en el momento. Y como no pueden ir al cine, se vale comprar todos sus snacks favoritos para acompañar.

Desayuno en la cama

Sorprenderla siempre es buena idea, así que levántate temprano, ve a la cocina y prepara su desayuno favorito; después acomódalo en una bandeja, coloca flores y llévalo a la cama para que los dos puedan disfrutarlo juntos.

Fogata en el jardín

Si tienes espacio y no molestas a nadie, puedes hacer una fogata, asar bombones y sentarse juntos a ver las estrellas. Sólo recuerda apagar bien todo al terminar y tomar precauciones para evitar accidentes.

Cocina en pareja

Pueden elegir una receta de comida, cena o postre para preparar juntos y al mismo tiempo disfrutar de una buena plática. Al terminar disfrutarán de un delicioso platillo hecho por los dos.

¡Ya lo sabes! Aunque este San Valentín será diferente, no tiene por qué ser aburrido. Inspírate con estas ideas y disfruta con tu pareja de un día especial muy romántico.