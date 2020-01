Increíbles ideas para decorar el cuarto de un bebé

Una de las cosas más emocionantes cuando un bebé viene en camino es pensar en decorar su cuarto, ese lugar donde jugará pero sobretodo debe ser el lugar perfecto para que pueda descansar toda la noche.

Por esta razón te vamos a dar algunos tips para que no te rompas la cabeza decorando el cuarto del nuevo bebé y sea el espacio perfecto para él o ella.

Primero que nada debes escoger el tema que sobresaldrá en el cuarto como polka dots, estrellas, nubes, etc.

Después tienes que escoger la combinación de colores, puedes hacer una combinación de colores neutros, también puedes elegir el color que más te guste y combínalo con otro que contraste, o si lo prefieres puedes hacer un cuarto monocromático y jugar con los diferentes tonos de tu color favorito.

Ten mucho cuidado al escoger los muebles, recuerda que un bebé se cae cuando aprende a caminar y choca en todas partes, procura que los muebles sean diseñados para ellos.

Procura ser muy organizada, ya que los primeros meses, te volverás loca entre el bebé llorando porque tiene hambre mientras le estás cambiando el pañal a las 3 am. Así que separa todo lo que usarás en ese momento en cajones que tengas a la mano, las cosas que no uses tan seguido guárdalas en clósets hasta que sea el momento perfecto.

Trata de comprar los mejores muebles para que te puedan servir después de que el bebé ya haya crecido.

