La Academia anuncia nuevos requisitos para ganar un premio Oscar

Estamos viviendo una era en la que estamos cada vez más conscientes de la importancia de la inclusión y la diversidad; así, Hollywood espera convertirse en un espacio en el que todas las voces puedan hacerse escuchar.

Cada año, el evento de los premios Oscar se supera a sí mismo en materia de producción; no obstante, a lo largo de sus poco más de 90 años de existencia, la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas ha dado mucho de que hablar, como la poca cantidad de mujeres directoras nominadas o que tan solo 32% de sus miembros sean mujeres y apenas un 16%, representantes de una minoría.

Asimismo, se ha hablado del racismo en la premiación pues no pocas han sido las veces que en redes sociales los internautas se han quejado con el hashtag #OscarsSoWhite, como protesta a que prácticamente todos los nominados, y por ello muchos de los ganadores, son personas blancas.

Por ello, la Academia anunció que elaborará una guía sobre los nuevos aspectos que los cineastas deberán tomar en cuenta en sus producciones para ser elegidas en los próximos premios Oscar 2022. A través del comunicado expresó también que trabajará con el Sindicato de Productores de Estados Unidos para crear estándares de representación e inclusión que incentiven las prácticas de contratación justas dentro y fuera de la pantalla.

El presidente ejecutivo de la Academia, Dawn Hudson, hizo énfasis en la importancia de seguir trabajando para garantizar las mismas oportunidades para todos en la industria debido a la urgencia que este tema presenta en la sociedad.

We are excited to announce the next phase of our equity and inclusion initiative. In our efforts to increase representation, we are working to create new industry standards, add new voices to our Board of Governors and expand the Best Picture category. https://t.co/HSIfHtXPVh

— The Academy (@TheAcademy) June 12, 2020