¡La Chick’n Shack llega a México y TIENES que probarla!

¡por nada del mundo te la puedes perder!

Algo que nos caracteriza y que por supuesto nos encanta es poder recomendarles cosas que en verdad valen la pena, una de ellas ¡LA COMIDA!

Situación que tampoco se nos complica mucho, porque realmente disfrutamos hacerlo y más cuando es algo delicioso. Por ello, hoy queremos platicarte de algo que nos ha dejado con ganas de más y que estamos seguros les pasará lo mismo cuando lo prueben.

Resulta que en esta ocasión nuestros amigos de Shake Shack han sido los culpables de nuestro nuevo vicio. Y claro, como no serlo, si sus hamburguesas son simplemente algo que nos ENCANTA.

Ahora, con motivo de seguir creciendo e innovando, decidieron crear la Chik’n Shack.

«¿En serio, EstiloDF?, o sea, es una hamburguesa de pollo, ¿qué tiene eso de innovador?»

Ok, ok, tal vez existan en el mercado varias opciones de este tipo, pero te aseguramos que no será lo mismo una vez que la pruebes. Nosotros tuvimos la oportunidad de disfrutarla y créeme, no es nada que se compare con otras.

Para empezar, tiene una crujiente y deliciosa pechuga de pollo (ojo, esto es importante, amigos, por que su pechuga es sin hormonas ni antibióticos, y por ello YA ganó nuestros corazones).

Ok, aquí viene una de las partes que sin duda te harán salivar -como a nosotros justo ahora por recordar y desear más-, resulta que la hamburguesa cuenta con una herb mayo hecha con buttermilk, cebollín, perejil y tomillo que le dan un toque único, en serio, no podemos describirte la delicia que es. Éste sin duda es uno de los elementos por los que nos ha fascinado.

Otro motivo, por el cual DEBES comerla es porque te dan la opción de darle ese toque picante que tanto nos gusta a los mexicanos.

«Aggh, EstiloDF, ya sean más originales con eso»

Pues tenemos que decirte que SÍ puedes hacerlo y créeme cuando te digo que PUEDES.

La fortuna de esto es que gracias a sus elementos y a la famosa herb mayo ya mencionada, hacen que la combinación con la salsa sea más especial. Pero ojo, que no es cualquier salsa, se trata de una salsa original que es demasiado parecida a la de las alitas que tanto amamos. En serio, no saben lo maravillosa que es, porque realmente nos invita a viajar por un sinfín de sabores, que les juramos querrán repetir mil veces.

¡Pero aún hay más!

¡¿Más?! YA DIME TODO

¡LA PUEDES ACOMPAÑAR CON UNA DELICIOSA CERVEZA, LA COMBINACIÓN PERFECTA!

Sí aún no te convencemos con eso, no creo que seas humano, o espera, al parecer los seres de otro planeta ya se han enamorado de esta delicia.

Ahora que tenemos tu atención, te contamos que YA podrás disfrutar de la deliciosa Chick’n Shack en TODAS las sucursales (Reforma, Arcos Bosques y Satélite). Así que no dudes en pedir la tuya, te aseguramos que no te arrepentirás.

En caso de hacerlo, puedes dejar tu queja en nuestra cajita de comentarios, pero creemos que no será así.

¡De nada!