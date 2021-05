Cuarentena Baking: La pastelería que nació en la cuarentena y que ahora está rompiendo Instagram

Al igual que le sucedió a muchas más personas, Andrea y David vieron reducidas sus fuentes de empleo cuando la pandemia interrumpió sin avisar. ¿Su salida? La repostería.

El proyecto nace de la mano de dos artistas, la peruana Andrea Ferrero y el colombiano David Ayala-Alfonso, quienes también vieron su vida profesional y personal llegar a una pausa debido a la pandemia. Pero lejos de quedarse con los brazos cruzados, esta joven pareja decidió reinventarse.

Y si bien la repostería exige una gran creatividad, en el pasado jamás se habrían imaginado iniciar Cuarentena Baking. Un proyecto que comenzó en la cocina de su pequeña casa en la colonia Roma, Ciudad de México, junto con una batidora y un pequeño horno de pan para convertirse en lo que es hoy.

Los postres y los panes de Cuarentena Baking estaban teniendo tanta demanda (gracias a las nociones estéticas de Andrea y David) que algunos amigos les empezaron a pedir que se los vendieran. Y ¡boom! más clientes comenzaron a llegar y hoy, a 13 meses de haber abierto el negocio y la cuenta en Instagram, han alcanzado los 35.1mil seguidores y un tiempo récord de sold out de – escuchen esto – ¡entre tres y cinco minutos! ¡una locura!

Seguramente has notado que los vintage cakes se han vuelto virales y es que Cuarentena Baking comenzó con este diseño de«Pin* covid» lo que llamó la atención de los usuarios pues además de ser un deleite al paladar y un encanto exhuberante para la vista son demasiado originales.

Antes de darles unos tips para que puedan hacer su compra, compartimos con ustedes que visitamos su taller para conocer de cerca y probar todas las delicias que hacen y así nos fue: Sucumbimos ante el delicioso aroma a chocolate de los brownies recién hechos: el de chocolate Kinder y el de Oreo fueron nuestros favoritos.

Una de los más pedidos son los blondies de Lotus: crujientes por fuera y suavecitos por dentro, con un sabor a caramelo que no empalaga. ¡Ufffff!

Y si no los has probado y te preguntas —así como nosotros lo hacíamos — “¿De verdad estarán tan buenos?”. Aquí la respuesta: no; están aún mejor de lo que se ven. Eso sí, son postres con rellenos y en porciones súper generosas. Éntrale sin culpas, pero con muchas ganas de un gran y atascado apapacho.

Ahora, pon atención que aquí te decimos cómo hacer tu pedido: todos los lunes a las 3pm se sube el menú semanal a su página web. A esa hora ya tienes que estar preparado para pedir porque seguramente venderán todo en menos de cinco minutos. Estos pedidos se entregan los jueves en la Roma.

Otra opción es ir a los sábados de pop ups. Puedes enterarte de los lugares y horarios de los pop ups en su cuenta de Instagram. Los sábados que no tienen pop ups hacen un segundo especial de la semana que sale a la venta el miércoles a las 3 pm y se entrega el sabado. Algo que debemos mencionar es que no hay un menú fijo, los sabores de galletas, browines, blondies y demás cambian cada semana.

¿Cuarentena Baking tendrá local?

El formato de esta panadería dark kitchen ha provocado que estén muy cerca (por lo menos de manera virtual) de sus clientes. Hasta hace un par de meses no imaginaban establecerse, pero últimamente han pensado en crear una hidden kitchen con una ventanita con un diseño de interiores muy al estilo de Cuarentena Baking, ya que mucha gente comenzó a pedir desde colonias lejanas. Para ellos la idea de facilitarle a la gente las cosas y evitarles salir es parte de la esencia de su proyecto.

Recuerda visitar su página web oficial para hacer tus pedidos y conocer más detalles acerca del menú.

¡No te puedes quedar sin probar esta delicia! ¡Te vas a morir!