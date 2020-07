Las macetitas artesanales que queremos tener ASAP

El poder del diseño se encuentra en los detalles. También en el diseño de interiores, que es muy importante para rodearnos de un ambiente positivo, tranquilo y que estimule nuestra creatividad, sobre todo en estos días de home office.

Para darle un twist a tu recámara, sala o cualquier espacio de tu casa, basta con un pequeño pero poderoso detalle, y nosotros tenemos la opción ideal: mini macetas artesanales.

En Maceteo, una marca mexicana, se dedican a crear macetas de cerámica coleccionables, 100% hechas a mano. Lo mejor de todo es que no son macetas con diseños comunes, pues estos artistas se salen de lo convencional e inspiran sus diseños en la naturaleza.

Podemos encontrar desde dinosaurios, hasta una gran variedad de perritos que sin duda vas a querer tener en tu escritorio. Y lo mejor de todo es que así como hay una gran lista de diseños que puedes elegir, también existen diferentes plantitas para cada gusto, la mayoría no requiere de grandes cuidados, así que si eres un poco despistada, no pasa nada, pues son plantas que no necesitan regarse a diario.

Debido a que son hechas a mano, la cantidad de macetitas en stock es limitada, así que si ves una que te guste corre de inmediato a apartarla, pues se agotan rápido.

Además de macetas, en esta tiendita mexicana también podrás encontrar platos de cerámica con dibujos súper cute para hacer juego con las macetas. Y hasta libretas encuadernadas a mano con diseños del característico toque de Macetero.

¿Cuál será la plantita que pondrás en tu escritorio? Puedes adquirirlas y ver todos los diseños disponibles aquí: https://www.maceteo.mx/