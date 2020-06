¿Te acabas de independizar? Conviértete en todo un profesional del lavado de ropa

No importa si no sabes hacerlo o acabas de independizarte, con esta sencilla guía para principiantes aprenderás todo lo que se necesita para ser un maestro en la materia

Lavar la ropa puede ser una de las labores del hogar más intimidantes, ya que un simple error puede poner en riesgo todo tu guardarropa. Por suerte, dominar este arte no es tan complicado como crees.

Lo primero que tienes que hacer es separar tus prendas sucias antes de meterlas a la lavadora en tres: colores oscuros, tenues y blancos. Con esto evitarás que la ropa más clara se manche de otros colores.

Aunque pueden parecer bastante obvios, los siguientes pasos también son muy importantes. Checa bien las etiquetas de cada prenda. Ahí se especifica si necesita un tratamiento especial, como un ciclo delicado o si tiene que ser llevada a la tintorería. Y, después, sube todos los zippers, desabotona y revisa bien todos los bolsillos.

Una vez hecho todo esto, lo siguiente es cargar la lavadora. Si no quieres tener un accidente con ella, no la llenes demasiado, y para no desperdiciar agua, elige bien la cantidad que necesita cada carga. Finalmente, agrega una cantidad suficiente de detergente.

Si quieres que tu ropa quede suave y con un mejor aroma por mucho más tiempo, te recomendamos utilizar suavizante. Además, te ayudará a prevenir la molesta estática en tus prendas y a reducir la cantidad de arrugas, para que no pierdas tanto tiempo planchando la ropa que utilizas.

Quizás sea justo aquí cuando las cosas se puedan poner complicadas, ya que la oferta de productos es grande. Una gran opción es Downy, el suavizante más vendido del mundo, ya que son expertos en el cuidado de la ropa y a lo largo de su historia se han dedicado a innovar en esta categoría una y otra vez.

Y si eres de aquellas personas preocupadas por el cuidado del medio ambiente y el futuro de nuestro planeta, entonces seguro te interesará la nueva línea Downy Nature. Disponible en dos versiones: Flor de Granada & Vainilla y Jazmín & Verbena, este producto cuenta con un activo biodegradable y sus perfumes son hechos con esencias de origen natural. Además, para reducir la generación de residuos, su botella es hecha con plástico reciclado.

Ahora sí, con todos los pasos bien claros, ya puedes convertirte en un maestro del lavado, y no volver a poner en riesgo tu guardarropa.