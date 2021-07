Los atletas olímpicos Kenia Lechuga y Daniel Corral nos comparten su amor por México

Kenia Lechuga es la remera mexicana de Nuevo León que representó a nuestro país en la prueba de single sculls femenil (W1X). La atleta llegó a cuartos de final y avanzó a semifinales en cuarto lugar, lo que la deja fuera del podio, pero con una participación más que podremos ver el próximo lunes 26 de julio a las 18:50 en México, para aumentar su ranking mundial.

Por su parte, Daniel Corral terminó el all around varonil de gimnasia en el puesto 40 de los 62 mejores atletas de gimnasia del mundo. En su rutina demostró su gran habilidad en esta disciplina, sin embargo, al no tener un compañero de equipo, sus posibilidades de escalar en la lista también se vieron limitadas.

Ambos atletas dieron lo mejor de sí para representarnos en Tokio, así como lo han hecho en otras partes del mundo, en donde sin duda han logrado vivir experiencias inolvidables y enriquecedoras, siempre llevando sus raíces como bandera.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por DANIEL CORRAL (@danielcorralmx)

Dos viajes y destinos favoritos de Daniel Corral

Gracias a su destacada trayectoria deportiva, Daniel ha tenido la oportunidad de recorrer el mundo y disfrutar de la cultura y gastronomía de muchos países; le encanta esquiar, pasar tiempo en la playa y visitar rincones mexicanos.

“Uno de los mejores viajes de mi vida fue a Mérida, Yucatán. Nos fuimos sin plan, rentamos un carro e íbamos preguntando a las personas cuáles eran los lugares que debíamos visitar”, confesó el atleta en entrevista. “¡Fue una aventura increíble! Visitamos los mejores cenotes y pasamos toda la tarde en cada uno, nadamos, nos tomamos fotos y la gente local nos daba tours por el lugar y nos contaban historias”.







Casa Yaxché, en el Centro Histórico de Mérida, es uno de los destinos que ya agregó a su wishlist para su siguiente viaje a Yucatán, al igual que ‘La casita de las flores’, una tiny house en medio de la naturaleza que le recuerda a Daniel su viaje a Baja California.

“Un lugar que todo mundo debe conocer y del que todas las personas se van enamorados es Valle de Guadalupe, en Baja California. La mejor gastronomía, los mejores vinos y estancias dentro del valle con vistas como en ningún otro lugar. Este destino es especial, te desconecta del mundo para tomar un respiro, descansar y conectarse con uno mismo”.

Kenia Lechuga, dispuesta a conocer el mundo

“Una de las cosas que más me gustan, además de competir, es viajar por el mundo y tener la oportunidad de conocer lugares increíbles que me dejan vivir experiencias que nunca me hubiera imaginado, conocer culturas y personas distintas a mí”, cuenta Kenia.

Casita Histórica en La Paz





Uno de sus destinos favoritos dentro de México es La Paz, en donde nos recomienda conocer la Casita Histórica, un lugar en donde fue escrita la canción estatal de Baja California Sur. Tiene un estilo antiguo y está muy cerca de la playa. “Me encanta el agua, las playas, los ríos, los lagos. Siempre busco alojarme muy cerca de estos lugares, y si además es una casa con estilo mexicano y espacios amplios en los que pueda compartir tiempo con mis amigos y familia, se convierte en el mejor viaje”.

En su colaboración con Airbnb para crear su wishlist de alojamientos ideales para ella, también eligió un hermoso departamento con alberca privada que ofrece una espectacular vista de los paisajes naturales de Nuevo León.







Experiencias con atletas olímpicos

Como parte de la celebración por los Juegos Olímpicos de Tokio, Airbnb, además de crear la lista de wishlist de estos deportistas, también impulsó las actividades que tiene la plataforma y que son impartidas en línea por atletas olímpicos. Por ejemplo, las pláticas con Benoit Huot, el nadador paralímpico canadiense que ha ganado ocho medallas de oro.

Benoit pretende ayudar a las personas a cumplir sus metas dándoles herramientas para adaptarse a las dificultades y no rendirse ante los obstáculos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Benoit Huot (@benhuot)

Por otra parte, también está el remero Francisco Esteras, competidor de los Juegos Panamericanos que ofrece rutinas de ejercicio guiadas a la altura de atletas olímpicos. Así que si siempre te preguntaste qué se sentía ser uno de estos deportistas, aquí podrás tener una idea más cercana de lo que es.