Los campos de tulipanes en Holanda se llenan de mensajes positivos

Ante la pandemia por Covid-19 los hermosos campos de tulipanes en Holanda no pudieron ser visitados en su mejor época del año, ya que es justo durante la primavera la mejor y única temporada para dar un paseo a los alrededores de estos famosos campos de flores en los Países Bajos.

Si bien los agricultores holandeses han seguido cuidando de sus campos, además se dieron a la tarea de dejar mensajes de paz y lucha para animar a todas los países en cuarentena y hacerles saber que ellos están con nosotros.

Desafortunadamente los famosos campos de tulipanes ya no se podrán visitar este año, ya que el último mes para pasear por ellos es hasta mayo, y el confinamiento en Europa aún no termina. A pesar de que las personas ya están empezando a hacer su vidas «normales», los lugares turísticos estarán abiertos hasta mediados de junio y no en un cien por ciento, por lo que ese viaje a los Países Bajos tendrá que ser reagendado para el próximo año.

Por esta razón la familia de agricultores del campo de Dutch Daffodils quiso enviar un mensaje a todos sus visitantes informando que el próximo año los esperan. El arte lo hicieron con los tulipanes en tonos blanco y rojo, cortaron las cabezas de éstos para poder mostrar esta obra al mundo.