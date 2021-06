Once Upon a time in Mexico, el hotel más folklórico de la CDMX

Si quieres hospedarte en el corazón de la Ciudad de México y vivir una experiencia diferente, tienes que ir a Airbnb y buscar Once Upon a time in Mexico, se trata de una casa en la colonia Roma Norte que al exterior tiene una fachada estilo neoclásico, y al interior un concepto pop totalmente mexicano que te robará el aliento.

Cada uno de los cuartos fue acondicionado como una suite independiente, de tal manera que por un promedio por noche de 650 pesos, puedes vivir diferentes experiencias según el espacio que reserves.

La suite Acapulco; por ejemplo, está inspirada en el puerto mexicano y por ende está ambientada entre palmeras y detalles que evocan la playa mientras en realidad estás en la ciudad. Tiene una cama king, área de trabajo por si necesitas hacer home office, una pequeña estancia y un amplio baño privado, muy a la usanza de la arquitectura de las viejas casonas del rumbo.

En esta colonia es común encontrar un sin fin de actividades, mismas que te serán recomendadas por el personal del lugar para ir a pie a disfrutar de la gastronomía local o recorrer tiendas de artesanías.

Si la intención es disfrutar del lugar, también cuenta con un business center, una sala comedor compartida y un coffee station donde todas las mañanas se ofrece café y delicioso pan dulce típico chilango.

La parada obligada es el Insta Lobby, un espacio creado para que presumas un escenario lleno de color. Ahí hay desde afiches neón hasta una silla Acapulco flotante.

En total, Once Upon a time in Mexico tiene 11 opciones temáticas. La suite Kaktus está inspirada en la naturaleza y tiene una cama matrimonial, o la Suite Maskarita tiene elementos de la cultura popular mexicana y un toque clandestino con una litera para disfrutar con amigos.

Si llegas al piso más alto de la casa, entonces también está la opción de rentar una versión glamping, ya que el roof está equipado con teppes para dos personas.

