One & Only Mandarina, en Puerto Vallarta, un lujoso paraíso ecológico

Cerca de Punta Mita, One & Only Mandarina se encuentra dentro de una nueva comunidad íntima ubicada a lo largo de la Riviera Nayarit. Todo el desarrollo se ha realizado a través de una planificación de baja densidad y un diseño y arquitectura inteligentes y sostenibles. Como una de las selvas tropicales costeras más impresionantes de México, este fascinante destino cuenta con una playa de arena blanca, picos montañosos, exuberantes llanuras y estuario.

Mezclando elegantes interiores en medio de la selva verde y salvaje, el complejo ofrece una combinación de 104 villas independientes que flotan sobre las copas de los árboles o se posan en acantilados, cada una con su propia piscina privada. One & Only Mandarina ha sido diseñado y construido para respetar el entorno y mezclarse con la naturaleza.

Alojamiento

Casas en los árboles, villas en los acantilados con vistas espectaculares, arenas bordeadas de palmeras y un entorno energético diseñado para la reconexión y una vida elegante y relajada.

A 12 metros sobre el suelo se encuentran las casas en los árboles, las cuales están diseñadas con una combinación de espacios interiores y exteriores, piscinas de inmersión privadas, amplias terrazas y servicio de mayordomo.

Las villas, con vista a la selva tropical o al océano, cuentan con un paisaje asombrosamente hermoso de flora y fauna tropical. En ellas podrás disfrutar de la naturaleza y aventuras únicas a través de sus amplias terrazas, vida al aire libre y tu propia piscina privada.

Aventuras

Descubre la magia del océano Pacífico nadando con majestuosos tiburones ballena, practicando surf de remo a través de un estuario salvaje en la selva o pescando con expertos locales.

Practica kayak, paddle surf, snorkel, buceo, pesca en alta mar, o aprovecha la flota de yates y catamaranes, explorando algunos de los mejores lugares para surfear en México como San Pancho y Sayulita.

Después de un día de aventuras en el océano puedes regresar a tomar una bebida refrescante en el Jetty Beach Club y disfrutar de chefs de renombre internacional que transforman ingredientes tradicionales con un toque artístico que sorprenden y deleitan con cada bocado. Entre ellos, los chefs Enrique Olvera y Olivier Deboise.

Poseer una casa

Una colección exclusiva de 54 casas privadas One & Only está disponible para su compra en medio de la belleza tropical. Con un diseño increíble y abundante espacio invitan a disfrutar de las maravillas de One & Only Mandarina brindando privacidad, aislamiento y comodidad con un servicio incomparable que ofrece una vida de resort de lujo para unos pocos privilegiados.

One & Only Mandarina será la última incorporación a la colección de One & Only Resorts ubicados en algunos de los lugares más emblemáticos del mundo, incluidos Los Cabos, Maldivas, Ciudad del Cabo, Dubái, Australia, Ruanda y Mauricio. One & Only Mandarina comenzó a recibir a sus huéspedes a partir del 1 de junio de 2020.

¿Te gustaría conocerlo? Visita Mandarina.com para obtener más información.