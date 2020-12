Opciones de regalos de experiencias que The Boxes by Inspirato tiene para ti

Ha sido un año de retos para todos, pero llegó la temporada más bonita del año y con ella una buena oportunidad para demostrar lo importante que son esas personas que compartieron contigo momentos especiales a lo largo de este año, y tener un buen detalle con ellas siempre se agradece.

EstiloDF comparte contigo una extraordinaria recomendación si lo que estás buscando son regalos fuera de lo común para tus seres queridos. The Boxes by Inspirato tiene increíbles regalos con diseños extraordinarios, y sobre todo son especiales porque son kits cuidadosamente armados para disfrutar de toda una experiencia visual, sensorial, olfativa y gustativa en un mismo regalo.

Entre las varias opciones de regalos que tiene The Boxes by Inspirato podrás encontrar, por ejemplo, todos los elementos indispensables para compartir una tarde de Gin Tonic, ya que en el kit hallarás todo lo necesario para prepararte esta deliciosa bebida. Desde la ginebra, los botánicos, agua tónica y hasta los accesorios de coctelería que se requieren.

The Boxes by Inspirato es una empresa fundada por la empresaria mexicana Pilar Domínguez, quien a lo largo de su carrera profesional se ha dedicado a desarrollar experiencias para grandes corporativos y ahora con esta marca de regalos busca trasladar estas mismas experiencias, pero contenidas en una hermosa caja de regalo.

No dejes de visitar la página www.empresasregalos.com para conocer todas las opciones de regalos que The Boxes by Inspirato tiene para ti o para tu empresa.