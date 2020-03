Panadería crea conchas moradas para apoyar a las mujeres

View this post on Instagram

Muy emocionados de poder compartirles a que fundación vamos a apoyar éste mes de marzo: @fundacionorigen. Quisimos apoyar esta fundación porque es líder en la ayuda integral para la mujer mexicana que sufre violencia, pobreza, o que se encuentra en situación vulnerable proporcionándoles las herramientas necesarias para acceder a oportunidades que les permitan mejorar sus condiciones de vida y la de sus familias. 💜 Tendremos a la venta a partir del 2 de marzo nuestras deliciosas conchas moradas y nos encantaría que muchos se sumen a esta causa y podamos ayudar a muchas mujeres vulnerables sobre todo en estos días tan importantes que vienen en el mes de la mujer. – El 9 de marzo no habrá venta de conchas. – #mesdelamujer #elnuevenadiesemueve #undiasinnosotras #9marzo #conchas #fundacionorigen #conchasmoradas