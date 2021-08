¡Para los amantes del buen comer! El Chef Nico Mejía llega a Superbia Summer 2021

Sol, mar y arena, imposible pensar en otra cosa cuando llega el verano. Y si a esto se agrega una lista de platillos y cócteles de reconocidos chefs y mixólogos de los mejores restaurantes de todo el país ¡qué mejor!

Por eso Superbia Summer 2021 se ha posicionado como uno de los festivales más esperados y queridos por los amantes del buen comer. Este año se lleva a cabo en una locación capaz de quitarte el aliento desde el primer momento: el hotel UNICO 20º 87º en la Riviera Maya. Un lugar a la orilla del mar rodeado de vegetación y desde donde se pueden apreciar hermosos atardeceres enmarcados por la arquitectura del lugar, la piscina infinita y puentes de madera que le dan un toque único.

Superbia Summer no sólo te permite disfrutar de unos días en la playa, sino que además reúne en un sólo lugar a reconocidos chefs que llevan lo mejor de su cocina directo a tu plato. La edición de este año se lleva a cabo del 12 de julio al 22 de agosto, y cada semana los chefs invitados transforman el restaurante Cueva Siete en una versión de su propio santuario culinario para invitar a los comensales a disfrutar de una experiencia sensorial en donde los sabores de los platillos y cócteles son los protagonistas.

Esta semana es turno del chef Nico Mejía, dueño de los restaurantes ‘Mexía’ en Guadalajara y ‘La Sal’ en Manzanillo. Platicamos con él sobre su experiencia en Superbia Summer 2021 y aquí te dejamos todo lo que nos contó.

-¿Cómo ha sido para ti ser parte de Superbia Summer 2021?

Para nosotros, como cocineros en México, siempre que te hagan invitaciones para ser parte de estos eventos, en donde puedes compartir espacio con estos talentos que han estado y que van a estar en lo que resta del festival, es un honor. Lo que queremos también es llevar un poquito de nuestro restaurante de origen al festival. Estoy feliz de poder compartir mi cocina. Me llegó la invitación y yo encantado.

-Para nosotros como comensales este tipo de eventos nos dan la oportunidad de disfrutar de una gran variedad gastronómica, ¿para ustedes qué es lo que más les aporta?

De entrada lo más importante desde mi punto de vista gastronómico es poder compartir lo que nosotros hacemos en Guadalajara. La cocina que nosotros representamos es una cocina mexicana contemporánea, es decir, que está basada en platillos tradicionales indígenas, típicos, presentados de una manera moderna pero sin caer en la pretensión. Y lo que hacemos es contar la historia de alguien detrás de este platillo. En este caso nos da gusto poder representar y llevar esos sabores y esa historia a un lugar como es UNICO.

-¿Qué platillos vamos a poder disfrutar en su semana?

De entrada tenemos una tostada Santa Tere, que es un mercado que está aquí en Guadalajara, y es una combinación de una tostada raspada con láminas de pescado y cueritos curtidos. A esto añadimos una crema ranch, es una expresión interesante de probar el cerdo con el mar, la pesca fresca… mucha gente a la que no le gusta el cuerito termina por gustarle el platillo.

También tenemos un Sopito estilo Colima de mariscos, una coliflor rostizada y por ahí una pesca del día con un mole costeño o un mole dulce, más la pesca frita muy a nuestro estilo. Recordemos que la pesca frita es el platillo que más vas a encontrar en todos los litorales mexicanos, todo lo freímos, ¿a quién no le encanta estar a la orilla del mar con un pescado frito?

Entonces vamos a hacer nuestra versión de la pesca frita. Van a ser sabores muy honestos, mucho de costa y otros más de tierra, como el lechón que hacemos a leña lenta, el que va con el mole dulce y pure de berenjena. Y para terminar un bizcocho, como un pastel tres leches que dejamos añejando con un whiskey de maíz.

-¿Cuál es la esencia de la cocina de Mexía?

Es un restaurante de cocina mexicana contemporanea, en donde tratamos de llevar al comensal de norte a sur, desde la Baja hasta Cancún, la Riviera, Yucatán, en ambos litorales, en los tres mares, utilizando únicamente producto nacional, tanto productos de tierra como de mar. La mayoría de lo que presentamos son investigaciones, tenemos por ahí algunos libros ya publicados referentes a la gastronomía. Igual tratamos de mostrarlos en platos.

Por otro lado tenemos la propuesta que se llama México Líquido en nuestra cava de destilados y licores, donde pretendemos tener, casi siempre nos falta uno, todos los destilados habidos y por haber típicos de todo México. Aunque en Superbia se enfocarán más en los platillos, el chef Nico Mejía tendrá un menú de degustación que acompañará con algunos vinos.

Un reto en plena pandemia

El sector restaurantero ha sido uno de los más afectados a raíz de la pandemia; sin embargo el chef Nico Mejía ha logrado abrir sus dos restaurantes en esta época de incertidumbre.

“Les llamamos restaurantes COVID, los dos eran proyectos que ya estaban encaminados, y era abrir o morir. Estábamos en una fase muy difícil, el gremio restaurantero fue de los que más tuvieron complicaciones al principio de esta emergencia sanitaria. Nosotros en este caso no cerramos, más bien abrimos, tuvimos todas las modalidades nuevas que se aplicaron para poder abrir este tipo de establecimientos. Tenemos ya un año, afortunadamente se mantienen los lugares y eso es lo que nos da ánimo. Tenemos casi 80 colaboradores aquí en Guadalajara, más otros 40 en La Sal, eso nos genera un compromiso.”

Los viajes como centro de inspiración y descubrimiento propio

El chef Mejía es bien conocido por ser una persona a la que le gusta mucho viajar, algo que ha podido reflejar en su cocina y en los libros que ha publicado.

“Yo soy como un curador, más que un chef creativo soy alguien que viaja mucho y viaja a los orígenes, con las y los cocineros, los productores, indago sobre ellos y los represento en un platillo. Mi inspiración son ellos, darles su lugar a todos, o a un poco de todos los cocineros que tenemos en México. Creo que la gastronomía mexicana cada vez más está tomando el lugar que siempre debió de haber tenido. Hace unos 15 años no íbamos a comer a un restaurante de comida mexicana, no salíamos de los españoles, argentinos, italianos, que digo, es una propuesta de cocina que ahí está, pero la cocina mexicana no estaba en su lugar. Creo que en esta nueva generación de cocineros, en la cual yo me sumo, tenemos la opción de representar lo que somos.”

Un legado que empieza en casa

Así mismo explica que el lugar de la gastronomía mexicana no es algo de lo que siempre fue consciente.

“Hace años que decidí dedicarme a este oficio me acerqué con mi mamá y le dije que me enseñara a cocinar. No quiso. Decía que la cocina que ella hacía era muy sencilla, y yo me la creí. O sea ese malinchismo heredado que tenemos. Después de viajar por diferentes partes, me di cuenta que tenemos todo en México y en casa. Tenemos todo ese legado con los tíos, tías, las abuelas, las suegras… Regresé y le dije a mi mamá que me enseñara esa cocina a la cual ella le llama sencilla porque es una cocina excepcional. Podemos competir con cualquier tipo de cocinas.”

El chef Nico Mejía estará en Cueva Siete este fin de semana (del 4-8 de agosto) para deleitar a los comensales con sus platillos. Además, también habrá muestras artísticas con una visión contemporánea de México, en las que podrás disfrutar del talento de artistas locales y nacionales, sin mencionar de los increíbles y relajados momentos que puedes pasar en el hotel. Aquí te dejamos el sitio web para que puedas conocer más a detalle el calendario de actividades de este festival perfecto para cerrar el verano con broche de oro.