París tendrá un cine flotante en el río Sena

오는 18일, 프랑스 파리에서 사회적 거리두기를 하면서 특별한 여름밤을 보낼 수 있는 무료 이벤트를 개최합니다.⛵️ 바로 센강 보트 위에서 영화를 관람하는 'Cinéma sur l'Eau'인데요.🎞 각 보트는 2-6명까지 수용 가능하며, 뱃멀미가 있거나 보트에 탑승하지 못하는 인원들을 위해 부두에는 150개의 갑판 의자까지 설치된다고 하네요.⚓️