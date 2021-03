Piérdele el miedo al ginecólogo, aquí te decimos cuándo y por qué es importante que lo visites 💜

Hablar sobre el ginecólogo y los temas relacionados con tu salud íntima no siempre es fácil, pues normalmente van acompañados de una serie de tabús y creencias falsas que nos cuesta trabajo desmentir por desinformación o por pena. Por eso nosotros te contamos aquí, sin filtros, cuándo y por qué debes visitar un ginecólogo, así como los focos rojos a los que debes de estar atenta para prevenir problemas mayores.

En México, de acuerdo con la OMS, al año se detectan 1.38 millones de casos nuevos de cáncer de mama, una cifra que puede disminuir si se toman las medidas de prevención adecuadas. Por otra parte, el cáncer del cuello uterino es la segunda causa de muerte por cáncer en la mujer. Por eso, en el marco del Día Internacional de la Mujer platicamos con el doctor Hugo Vázquez, especialista en ginecología oncológica, quien nos explicó cuándo y por qué es importante visitar al ginecólogo.

Una visita al año no hace daño

De acuerdo con Hugo Vázquez, una vez que inicias tu vida sexual lo adecuado es acudir mínimo una vez al año al ginecólogo. Tranquila, no te espantes, esto no quiere decir que te van a hacer una exploración profunda cada que asistas, muchas veces el ginecólogo puede saber qué es lo que va mal cuando le platicas las cosas raras que has visto en tu cuerpo. Por ejemplo, los cambios en tu ciclo menstrual, cuántos días sangras, los dolores que tienes, etc.

Asistir al ginecólogo no sólo es para mujeres embarazadas, la visita con este especialista de la salud te ayuda a detectar padecimientos a tiempo para poder tratarlos y mejorar tu salud; conocer y entender los métodos anticonceptivos y cuál es mejor para ti, entender cómo debe ser tu ciclo menstrual para detectar si algo no va bien.

¿Cuándo acudir con un ginecólogo oncólogo?

«Si se tiene una lesión específica en los senos o se palpan algo nuevo como nódulos o bultos en el seno, si tienen sangrado de los pezones o salida de leche (cuando no están amamantando), cambios drásticos en la piel o protuberancias en la axilas, se debe acudir no sólo con un ginecólogo, sino como un ginecólogo especialista en oncología para no caer en cirugías o procedimientos innecesarios».

De igual manera, el doctor nos explicó cuáles son los estudios más útiles para revisar que todo marche bien en tus senos, dependiendo de la edad.

“En mujeres mayores de 40 años, que tienen mayor riesgo de padecer cáncer de mama, es más útil realizar una mamografía o mastografía para revisar que todo esté en orden. Y aunque para las mujeres menores de 40 años es menos probable padecer cáncer de mama, es importante que también se revisen porque no están 100% exentas de padecerlo. En su caso es mejor revisar con un ultrasonido”.

Un ginecólogo oncólogo no sólo te ayuda a prevenir el cáncer de mama

“Desde el punto de vista pelvis es importante que asistan mujeres que hayan obtenido resultados anormales en su papanicolaou para tener más claridad de lo que está pasando. También si tienen antecedentes de familiares con algún cáncer de mama u ovario, o alteración en su matriz, deben asistir con el especialista”.

Cosas comunes que NO son normales y son focos rojos para acudir con el especialista

-Tener un sangrado repentino después de la menopausia.

“Una manifestación del cáncer del interior de la matriz es el sangrado postmenopáusico. Puede o no puede ser, pero es mejor acudir con el ginecólogo oncólogo para descartar”.

-Sangrar cada vez que se tiene una relación íntima.

-Presentar un sangrado menstrual de más de 7 días. Una menstruación normal presenta un sangrado de máximo 7 días, sin coágulos y en total se presentan 90ml de sangrado. Si tu menstruación difiere mucho de estos parámetros es importante que visites a tu ginecólogo y le comentes cómo es tu menstruación.

-Presentar dolor pélvico intenso.

-Si tu papanicolaou sale normal, pero aún así presentas síntomas de molestia en la parte pélvica, debes asistir al médico, pues el papanicolaou es para detectar cáncer cervicouterino, pero también se puede desarrollar cáncer en el cuello de la matriz.

Cada caso es particular, por eso es indispensable que empieces a acudir al ginecólogo cuando comiences tu vida sexual. Muchas veces por pena o creencias erróneas dejamos de lado la visita con este especialista. Recuerda, tu salud es más importante que cualquier otra cosa. Es mejor prevenir que tratar de curar una enfermedad más grave.