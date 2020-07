PRESIDENTE INTERCONTINENTAL COZUMEL RESORT & SPA, PARAÍSO EN EL CARIBE MEXICANO

View this post on Instagram

Deslúmbrate con los mágicos colores de Cozumel, un destino rico en historia, maravillas naturales y vestigios mayas; famoso a nivel mundial por sus arrecifes de coral 💙 Considerada la isla más grande del Caribe Mexicano, Cozumel ofrece a sus visitantes un auténtico paraíso de arena blanca, perfecto para la aventura y la relajación. ¿Qué esperas para comenzar a planear tus vacaciones? #SueñaLaAventuraEspera . . . . #cozumel #cozumelmexico #cozumelisland #cozumeldiving #scuba #descubremexico #mexico #mexico_amazing #travel #traveltomorrow #viajamás #volveremosaviajar #savetourism