Presidente InterContinental Guadalajara, vanguardia y confort para el viajero moderno

En su búsqueda constante por ofrecer a sus huéspedes y comensales una experiencia integral de calidad, Presidente InterContinental Guadalajara continúa consolidándose como uno de los mejores hoteles del destino, ¡tienes que conocerlo!

La experiencia aquí es completa. Sus modernas y espaciosas habitaciones de estilo contemporáneo cuentan con lo más avanzado en iluminación, tecnología y conectividad. Por otro lado, los 10 salones están equipados con la más alta tecnología y mobiliario de primer nivel, garantizando un servicio de calidad.

Asimismo, Grupo Presidente es reconocido por ofrecer opciones gastronómicas de calidad para satisfacer todos los gustos y paladares, y Presidente InterContinental Guadalajara no es la excepción con sus dos restaurantes que evocan la versatilidad y desenfado de las cafeterías neoyorquinas y la elegancia y sofisticación parisina, respectivamente:

Café Urbano:

Decorado con un toque industrial inspirado en la urbe cosmopolita por excelencia, Nueva York. Este espacio de atmósfera relajada pone a disposición de sus comensales un original buffet de desayuno que incluye variedad de frutas exóticas, jugos frescos, deliciosas especialidades y un amplio surtido de panadería y pastelería; además de un amplio menú en el que podrás elegir entre sándwiches, pastas, carnes, postres, etc.

El proyecto arquitectónico de Café Urbano estuvo a cargo de Rafael Sama, del despacho Sama Arquitectos, quien desarrolló un concepto moderno y cálido a la vez jugando con elementos típicos del interiorismo industrial, combinando colores y texturas en madera y metal.

Bistro La Bastille:

Se trata de un acogedor espacio inspirado en el estilo Art Decó al más puro estilo francés, que ofrece a sus comensales el sabor de la clásica cocina francesa. Bistro La Bastille tiene la atmósfera perfecta para disfrutar de una elegante comida, una cena romántica o celebrar una ocasión especial.

En su carta encontrarás platillos como la tradicional sopa de cebolla, los caracoles a la Bourguignon, la ensalada Perigourdine y la famosa Crème brûlée, por mencionar algunos. Como complemento cuenta con una amplia carta de vinos que harán de cada visita una verdadera experiencia gourmet. El proyecto estuvo a cargo del reconocido arquitecto tapatío Felipe Ramos, quien le aportó su ya conocido toque de sofisticación.

Estos dos conceptos se unen a La Mesa del Chef, una experiencia gastronómica única y personalizada en la cual se pueden degustar platillos preparados por el Chef Ejecutivo a la vista de los comensales, y al clásico Tequila Collection Bar, de diseño contemporáneo inspirado en el agave azul, que cuenta con la selección de los 100 mejores tequilas de la ciudad.

Además de estas nuevas propuestas, en noviembre de 2015, Presidente InterContinental Guadalajara se convirtió en el primer hotel de la ciudad en tener su propio huerto urbano. Con una superficie de aproximadamente 300 metros cuadrados, el huerto produce zarzamoras, papayas y chiles, entre otros productos.

Buscando nuevas y originales opciones, Presidente InterContinental Guadalajara pone a disposición de sus huéspedes las experiencias únicas Coffee Break In The Know, que sumerge a los invitados en una atmósfera que destaca los sabores locales, y los Desayunos de Altura, que permiten a los huéspedes disfrutar de un exquisito desayuno en el helipuerto del hotel, con la ciudad a sus pies.

Levantándose imponente en una de las zonas más importantes de la ciudad y con mayor movimiento comercial y de entretenimiento, el Hotel Presidente InterContinental Guadalajara ofrece un sinfín de opciones para visitas de negocios o placer.