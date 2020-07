Punta Mita reanuda operaciones. Descubre en qué hoteles y cuáles son los protocolos implementados

Punta Mita anunció la reapertura de operaciones para los Miembros del Club, invitados y huéspedes a partir de este primero de julio.

Los Miembros del Club Punta Mita, invitados y huéspedes, incluyendo sus dos hoteles Four Seasons Resort Punta Mita y The St. Regis Punta Mita Resort; así como Sufi Ocean Club, los restaurantes Tail of the Whale, Sufi y Sufito, abren sus puertas al público, tomando todas las medidas de precaución necesarias.

Sin embargo, sus clubes de playa (Pacifico, Kupuri y El Surf Club) así como sus playas, permanecerán cerradas conforme a las indicaciones del gobierno de Nayarit. Los restaurantes en la comuna de Punta de Mita comenzarán a abrir sus puertas según las disposiciones y protocolos oficiales del gobierno.

En respuesta a la emergencia sanitaria ocasionada por COVID-19, y para mantener de forma continua la seguridad de los residentes, huéspedes y visitantes, teniendo como prioridad máxima del destino, Punta Mita nombró a Aaron Marcial, Gerente de Brigada COVID-19, encomendándole la responsabilidad de garantizar que todos los protocolos establecidos cumplan con las regulaciones gubernamentales.

Asimismo, estará encargado de la supervisión de las medidas de saneamiento adicionales que se llevarán a cabo en restaurantes, clubes y hoteles dentro de Punta Mita, garantizando así espacios seguros y limpios para los huéspedes y empleados.

Los protocolos implementados en todo el destino son los siguientes:

Uso de cubre boca por parte de todo el personal.

Cubre boca en cortesía para los huéspedes y recomendación de uso durante su estancia en el destino.

Toma de temperatura no invasiva en las entradas a las áreas comunes, aplicable a los miembros en residencia, invitados e inquilinos.

Formulario de declaración de salud previo ingreso a Punta Mita.

Equipos profesionales de limpieza 24/7.

Estaciones desinfectantes para manos en todo el complejo.

Protocolos y recomendaciones de distanciamiento físico en las áreas comunes.

Para los resorts, estos son los protocolos que se están llevando a cabo:

The St. Regis Punta Mita Resort

Como parte de Marriott International, The St. Regis Punta Mita lanzó el programa Global Cleanliness Council, el cual cuenta con la asesoría de expertos en el campo de la medicina y salud pública para efectuar todas las medidas de salubridad necesarias y de este modo mantener su reputación en higiene y hospitalidad.

Adicionalmente, se han desarrollado más de 200 normas de limpieza para los huéspedes y las áreas comunes.

Four Seasons Resort Punta Mita

Four Seasons ha puesto en funcionamiento el programa global de mejoramiento de salud y seguridad Lead With Care. Todos los empleados de Four Seasons Punta Mita realizarán una capacitación intensiva antes de la reapertura, con la finalidad de conocer los nuevos estándares de higiene y trato con los huéspedes.

Durante el periodo de suspensión de actividades se realizaron renovaciones en la piscina Nuna y en el deck de la piscina Tamai.

Si quieres más detalles sobre los nuevos protocolos de higiene y seguridad de Punta Mita, haz clic aquí.