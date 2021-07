Razones por las cuales Sascha Fitness es la mejor fit mom blogger

Hacer las pases con tu cuerpo, no engañarte con dietas milagrosas y ser paciente ante los cambios son sólo algunas de las lecciones que Sascha Barboza comparte con sus casi 5 millones de seguidores distribuidos en diversas redes sociales.

La venezolana de 36 años, esposa, madre de dos niñas y en espera de su tercer retoño, es reconocida como la latina más influyente en el tema fitness, y es dueña de un emporio alrededor de ello, en el que su marido es además su socio.

Aunque desde joven estuvo inmiscuida en el terreno de la salud, Sascha cobró relevancia cuando dio a luz a su primera hija, ya que en ese momento vio el cambio en su físico y decidió compartir las rutinas y los avances para recuperar no sólo la figura, sino la confianza en su aspecto.

Las mujeres comenzaron a seguirla y a implementar su estilo de vida, ya que habla abiertamente respecto a que comer sano es la base porque en su vocabulario no existe la palabra dieta.

Sascha es personal fitness certificada, tiene un máster en nutrición deportiva, es campeona en dos categorías de fisicoculturismo, gerente de su propia empresa, embajadora de la plataforma Shopify, sobre la cual hace ventas en línea de alcance internacional, da conferencias y además es la autora de bestsellers publicados por editorial Planeta.

Su estrella, dice, es que no es una influencer, sino una mujer real que comparte lo que le funciona y se compromete únicamente a difundir aquello en lo que cree.

Desde 2010 su nombre Sascha Fitness se registró como marca, y desde 2018 comercializa su marca de suplementos alimenticios, fabricados en Estados Unidos, donde actualmente vive, y hechos para aumentar la masa muscular y ayudar a la pérdida de grasa. Algunos de ellos se agotan en el día en que los lotes salen a la venta.

Su primer libro salió a la luz en 2014 y fue una manera de recopilar lo mejor de su cocina con recetas para comer saludable. En 2016, con el boom de su personalidad, compartió sus “secretos” en la vida fitness.

El más vendido de sus libros es el “Diario Fitness”, en el que Sascha escribió cómo se sentía después de dar a luz, así como documentos de su recuperación, desde ejercicios hasta momentos de vulnerabilidad.

“Bye Bye Celulitis” lo publicó en 2017, dirigida al 90% de las mujeres de todo el mundo que acumulan grasa en las piernas y buscan cómo reducirla.

Quienes la definen, aseguran que la venezolana es obsesiva con sus propias metas, una outsider del mundo tradicional del fitness y una emprendedora nata. “Soy especialista en fitness, empresaria y mamá. Yo nunca he sido una influencer. Yo he influido en los demás por mi trabajo, porque tengo credibilidad, pero nunca he vendido mi nombre, ni he comercializado con ello, ni he pagado por publicidad”, dice la mujer que inspira a miles de latinas a verse, pero ante todo, a sentirse bien.

