Reto fit: Logra la mejor versión de ti misma con este reto de 8 semanas para el verano

¿A quién no le gustaría ser la mejor versión de uno mismo? Con este reto fit lo puedes lograr. Por supuesto que con el ritmo de la vida diaria, el trabajo, la familia, amigos y todos los deberes que tenemos, no es una tarea sencilla trabajar en nosotros mismos; sin embargo, es algo necesario, pues para hacer todo lo que mencionada primero debemos estar bien nosotros.

¿Cuánto tiempo al día te dedicas? Un momento de meditación, de ver tu serie favorita, leer el libro que compraste hace meses, cocinar tu postre favorito, sin duda cuentan como un primer paso para consentirte y ver por ti, pero mantenerte en movimiento y aprender a comer saludable también son vitales.

Es por eso que, en búsqueda de una mejor versión de nosotras mismas, hemos encontrado a María Leguizamón, una de las entrenadoras de fitness más destacadas de Hollywood y creadora de Colombian Mafia Fit (CMF), una comunidad de mujeres en donde a través del ejercicio y tips para llevar una alimentación saludable, ayuda a las mujeres a sentirse bien como son, con sus cualidades y defectos, y las inspira para trabajar en ellas mismas.

“Normalmente las mujeres siempre estamos cuidando a todos los que nos rodean, pero ¿quién te cuida a ti? Hice esta comunidad para hacerle entender a las mujeres que nosotras somos una prioridad en nuestra vida y que tenemos que cuidarnos a nosotras mismas para poder cuidar a los demás. Si estamos felices, la gente alrededor está feliz. Somos una comunidad de mujeres que se apoyan las unas a las otras para amarse a sí mismas, empoderarse, tener autoestima y confianza por medio del ejercicio.”

Un reto fit de 8 semanas

Entrenadora de grandes celebridades como Paola Nuñez, Roselyn Sánchez, Diane Guerrero, entre otras, María comenzó a compartir su sabiduría fit en 2012, después de convertirse en madre, pues encontró en el estilo de vida fit una manera de premiar y consentir su cuerpo y mente.

“Tengo tres hijos y muchas mujeres siempre me preguntaban ‘OMG!¿Cómo le haces para tener ese cuerpo?’ y siempre les digo ‘Tú puedes hacerlo, si yo lo hago, tú también.’ Se trata de simplemente poner todo lo que ellas tienen para hacerlo, porque nadie lo va a hacer por ellas.”

En CMF dos de los programas más solicitados son “Sculpt” de 8 semanas y “Body by María 2.0”, que se han convertido en el punto de partida para aquellas mujeres que quieren comenzar una vida fitness. El objetivo de María es claro, encontrar la mejor versión de ti misma, y orgullosa de la comunidad que ha creado, no pierde de vista su principal motivación.

“Mi inspiración siempre ha sido hacerle entender a las mujeres que ellas son suficientes y que ellas pueden conseguir su mejor versión, no importa si tienen 5, 6 o 10 hijos, o si de pronto trabajan de seis de la mañana a seis de la tarde, no. Busca un momento para ti y hazlo, porque al final de las 8 semanas vas a ser otra persona totalmente diferente a la que fuiste, no sólo físicamente, sino mentalmente.”

Este reto fit no es fácil pero vale la pena

Aunque advierte que los retos no son sencillos, asegura que los resultados son reconfortantes, no por la pérdida de peso, sino por la creación de hábitos y rutinas que mejoran tu salud y te ayudan a estar mejor contigo misma.

“No se trata de ser una flaca ni de compararte con otra mujer, este es tu propio viaje, tú vs tú. Hazlo tú para ver los resultados que tienes, tú eres la única persona que lo puede hacer por ti.”

Los programas de ocho semanas cuentan con alrededor de 17 videos grabados para que tú acomodes tu horario como más te convenga, y dediques una hora al ejercicio. Las dos primeras semanas no serán fáciles, pero después de completarlas te darás cuenta que quieres seguir con el reto.

Un trabajo de constancia

“Siempre digo: acción, inspiración y motivación. No te vas a levantar todos los días motivada a hacer ejercicio, yo hago ejercicio diario y no todos los días tengo motivación de hacerlo, más con tres hijos, que estoy cansada, limpio, cocino, etc. Pero por eso digo que no hay excusas. Siempre es importante llegar a la acción, aunque estés cansada empieza el calentamiento, después del calentamiento no vas a parar, vas a seguir porque ya estás creando endorfinas. Después de la acción viene la inspiración, entonces de ahí viene la motivación de levantarte al día siguiente a hacerlo otra vez. Debe ser ese compromiso contigo misma.”

En sus programas y retos fit, María combina distintas rutinas de ejercicios con su pasión por las técnicas de respiración de yoga, que ayudan a lograr mayor concentración y fuerza, siguiendo en este sentido con el trabajo tanto en el cuerpo como en la mente. Además, también cuenta con un grupo privado de Facebook en donde la comunidad comparte recetas, su experiencia y motivación, con lo que busca mantenerse siempre en contacto con todas sus mafiosas.

“Yo te estoy dando todo para triunfar en el reto, pero está en ti hacerlo’

María es instructora certificada de Vinyasa Yoga, Yoga Sculpt, Hot Power Fusion, Bootcamp, entrenadora certificada por TRX y entrenadora personal certificada. Y como tanto ella como nosotros te queremos consentir, te regalamos uno de sus programas de este reto fit de 8 semanas. La dinámica saldrá este fin de semana en nuestra cuenta de Instagram, así que no olvides estar atenta para que empieces a lograr tu mejor versión.