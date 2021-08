Secret Room Yoga, el espacio perfecto para reconectar contigo mismo

Ubicado en la calle de Petrarca en el número 139 de la colonia Polanco, se encuentra Secret Room Yoga, un espacio que te recibirá con los brazos abiertos para ayudarte a reconectar contigo mismo a través del yoga.

Si nunca antes has practicado yoga, entonces definitivamente es un espacio perfecto para empezar a hacerlo, pues la media luz de sus salones te ofrece la complicidad que necesitas para comenzar a probar los límites de tu cuerpo y concentración para expandirlos.

Por otro lado, si ya llevas tiempo en el mundo del yoga, entonces sabrás que es el lugar ideal desde el momento en el que pongas un pie dentro, pues gracias a sus instalaciones, podrás disfrutar de un espacio óptimo para practicar tanto dentro del salón, que se calienta a 32º para hacer hot yoga cuando no hay pandemia, como de las clases al aire libre en las mañanas o en fin de semana.

La historia de Secret Room Yoga

El objetivo de Secret Room Yoga (SRY) es romper con los estereotipos que se tienen en torno a esta disciplina e invitar a todo aquel que quiera aprender a tener un mayor control de su cuerpo, trabajar su fuerza y mantenerse saludable, no sólo física sino también mentalmente a través de los ejercicios pero también a través de todos tus sentidos.

“Mi esposo y yo hemos practicado yoga por mucho tiempo. Hemos vivido en diferentes lugares de Estados Unidos y encontramos que había una comunidad muy joven practicando yoga en Austin y Florida, lo cual nos sorprendió porque cuando practicábamos yoga en México veíamos que era una comunidad muy grande, personas de más edad. En México había un estereotipo muy marcado de personas que practicaban yoga, que era para personas mayores o sólo para mujeres, o personas muy flexibles.» nos contó Liliana Lechuga, creadora de SRY.

«Entonces al darnos cuenta de todos estos estereotipos quisimos traer este concepto para crear esta nueva generación, para decirle a esta nueva generación que venga a hacer yoga, porque es divertido y hay un trasfondo de salud. Además, Secret es un lugar que no sólo va dirigido a esta gente joven, sino que mucha gente que ya practicaba yoga se enamoró de este lugar, tratamos de que fuera muy sensorial.”

El lugar cuenta con luces de colores, hermosos murales dentro de los salones, y hasta una cafetería al aire libre para que puedas disfrutar de una deliciosa bebida después de tu clase o simplemente puedas quedarte en las mesas para trabajar o relajarte. La inspiración para crearlo viene directo de una mezcla de inspiración que sus creadores obtuvieron de un estudio en Singapur, otro en Nueva York, y uno más en Austin, Texas.

Más que una clase, una experiencia de yoga

“Nosotros no damos clases de yoga, ofrecemos una experiencia completa de yoga, desde que entras al estudio, desde que acomodas tu tapete ya te metes en este sentido tan personal que te da la misma oscuridad. Ahí ya empieza a cambiar completamente el sentido del yoga.” explica Alex Shuz, manager de SRY, lo cual fue algo que ya pudimos comprobar, pues asistimos a conocer el lugar.

Así mismo, Cony Mier, socia de SRY nos contó que con el yoga puedes generar flexibilidad, pero también fuerza, y a veces aunque comienzas a hacer yoga por algún dolor muscular o por moda, al irlo practicando surge algo que te atrae al tapete y que te hace seguir practicándolo para trabajar también la parte interna.

“A veces no tienes ni idea que estás trabajando también energéticamente, pero en yoga no sólo trabajas tu parte física, sino también tu parte mental y tu energía. Por ejemplo, qué pasa con las inversiones, al hacer una inversión estás cambiando sin darte cuenta tu mundo upside down, ese equilibrio que estás logrando es el equilibrio que llevas a tu vida diaria.”

Yoga en casa

Secret Room Yoga cuenta con dos estudios, uno ubicado en Polanco, como ya te dijimos, y otro en Zona Esmeralda, en ambos hay clases desde las 6:30/7:00am hasta las 7:30/8:00pm, así que se acomoda perfecto para que las personas con distintos horarios puedan ser parte de esta experiencia.

Sin embargo, debido a la pandemia o si por algún motivo no puedes asistir de manera presencial, SRY también cuenta con un programa en línea que te ayudará paso a paso a unirte a esta increíble comunidad y vivir la experiencia del yoga al estilo SRY desde la comodidad de tu hogar.

Deja el estrés de lado, pon en forma tu cuerpo y reconecta contigo misma en medio de arte, música, luces y la mejor guía de los entrenadores de SRY. ¿Lista para vivir esta experiencia?

¿Dónde?:

-Polanco – Calle de Francisco, Petrarca 139

-Zona Esmeralda – Antigua Vía Doctor Jorge Jiménez Cantú Ed 1A Suite #204, Hacienda de Valle Escondido, 52937 Cd López Mateos

Precio:

$500 una semana ilimitada (únicamente nuevos miembros) o $200 la clase.

Horario:

-Polanco – De lunes a viernes de 7:00- 22:00hrs y sábados y domingos de 9:00-13:00hrs.

-Zona Esmeralda – De lunes a viernes de 6:00-21:00hrs y sábados y domingos de 9:00-13:00hrs.

Contacto: Si quieres más detalles aquí te dejamos su página web.