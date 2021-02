Tips para disfrutar del Super Bowl LV sin salir de casa

Este fin de semana llega uno de los eventos deportivos más esperados del año, el Super Bowl LV, que ocurrirá el domingo 7 de febrero en el Raymond James Stadium en Tampa, Florida, y en el que Kansas City Chiefs se enfrentará a los Tampa Bay Buccaneers por el campeonato de la liga para la temporada 2020 de la NFL.

A diferencia de otras ediciones, este Super Bowl no podrá disfrutarse como sucedía anteriormente debido a la pandemia por el Covid-19 que se vive a nivel mundial. Sin embargo, eso no es impedimento para que desde la comodidad de tu casa disfrutes de este evento que, además, contará con la actuación de The Weeknd en el espectáculo de medio tiempo. Aquí te dejamos algunos tips para que lo disfrutes:

No te reúnas con más de cinco personas

Siguiendo las recomendaciones de seguridad emitidas por la Secretaría de Salud, es importante que contemples no reunirte con más de cinco personas para ver este evento. Lo recomendable es verlo con personas que vivan en tu mismo hogar y que no hayan estado expuestas a contagio en los últimos 15 días. En caso contrario, es importante el uso de cubrebocas todo el tiempo, mantener sana distancia, así como utilizar sanitizante y gel antibacterial. ¡Tómalo en cuenta!

Organiza una reunión virtual con tus amigos

Una alternativa para disfrutar el Super Bowl sin salir de casa, pero con tus personas favoritas, es organizar una reunión virtual a través de aplicaciones como Zoom. Así sentirán que están todos juntos y disfrutarán sin arriesgarse.

Disfruta de tu comida favorita sin salir de casa con Uber Eats

De acuerdo con Uber Eats, durante la transmisión del Super Bowl la demanda de pedidos de comida a domicilio llega a crecer hasta en un 50%, por lo que se considera uno de los eventos que pueden traer mayor demanda a los restaurantes registrados en la app.

En el caso de Uber Eats, los alimentos estrella del evento son las alitas, pizza, chilaquiles y pozole. Es más, si juntáramos todas las alitas que los mexicanos pidieron a través de Uber Eats durante la final de 2020, llenaríamos la capacidad máxima de asientos del Raymond James Stadium dos veces. Incluso si formáramos un camino con todas las pizzas pedidas el año pasado en la final tendríamos 3 mil 237 campos de futbol americano.

Por si fuera poco, gracias al restablecimiento de la función de contribución al restaurante, los usuarios podrán apoyar sus establecimientos favoritos otorgando una cantidad 100% destinada a aquellos que elaboran sus platillos preferidos. El año pasado, gracias a esta opción, más de 10.5 millones de pesos fueron otorgados por los usuarios a miles de locales.

Existen muchas opciones para que disfrutes del partido en casa este domingo con más un millón de platillos y más de 30 mil restaurantes a un sólo clic. Además, Uber Eats tendrá descuentos de hasta $100 en establecimientos participantes para que vivas al máximo el Super Bowl LV.

Y tú, ¿ya sabes qué pedirás?

**** TRIVIA ESTILODF / UBER EATS ****

Uber Eats y EstiloDF se unen para que vivas la emoción de la final del futbol americano acompañado de tus platillos favoritos. Por ello te regalamos uno de los códigos de descuento de $500 que tenemos para ti. ¡Puedes pedir lo que quieras!

Para participar sólo tienes que mandarnos un correo a [email protected] y contestar la siguiente pregunta: ¿Quién ganó la final de futbol americano el año pasado?

¡Así ya estarás participando, mucha suerte!