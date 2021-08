Tres expertos nos dan ideas para celebrar el Día de la Cerveza

Es viernes y el cuerpo lo sabe, pero también el calendario, ya que resulta que hoy 6 de agosto es el Día de la Cerveza, una de las bebidas favoritas de los mexicanos en todas sus variedades, desde la clara y oscura, hasta las artesanales.

Claro, no pretendemos hablar de cuál es la mejor porque en gustos se rompen géneros, así que le dimos un viro al tema y buscamos a tres expertos de la cocina y el bar para que nos compartieran el “lado b” de esta bebida, a través de tres recetas únicas. ¿Se atreven con nosotros?

ADEREZO NEGRO

Consumir esta bebida de manera responsable es importante, pero en esta época en la que guardar la sana distancia es preponderante, la invitación es a experimentar con un festejo en la cocina, así que el chef encargado del restaurante Nine Ninety 9, del hotel Sheraton Buganvilias Resort & Convention Center, en Puerto Vallarta, nos destapó la receta del Aderezo de Cerveza Oscura, que va perfecto con unas palomitas de camarón, costillas de cerdo o alitas de pollo.

La lista de ingredientes incluye 200 mililitros de cerveza negra, 20 gramos de ajo, 50 gramos de cebolla en rodajas, 500 gramos de mayonesa, 5 gramos de sal y 5 gramos de pimienta; además de tres cucharadas de aceite.

En fuego suave coloca una sartén o cazuela, misma que deberás cubrir con aceite y cuando esté caliente deberás dorar la cebolla y el ajo, para luego agregar la cerveza, que aproximadamente será media lata. Deja que se evapore el líquido hasta que queda más o menos la mitad del inicio, por último añades la mayonesa, sal y pimienta, mueves vigorosamente y dejas espesar hasta la textura que más te guste para un aderezo.

BEBIDA PARA ANTI CERVECEROS

Sí, el mixólogo de The Westin Monterrey Valle nos confiesa que no a todos les gusta la cerveza, o por lo menos no lo admiten, así que uno de sus cocteles más codiciados es aquel que tiene base de esta bebida, pero que es ideal para quienes buscan combinación de sabores.

Su receta lleva 45 mililitros de tequila blanco, 65 mililitros de jugo de toronja, 45 mililitros de cerveza oscura y un toque de sal de romero, que obviamente usaremos para escarchar el vaso. El orden para servirlo es tequila, hilo a tope, jugo, luego se mezcla y por último se agrega la espumosa cerveza para servir al momento.

EL PLAN GOURMET

Y ya en un toque más elaborado, el chef de The Westin Cozumel nos dio una idea para hacer un Tataki de Centro de Res con Esponja de Cerveza, que sí, es más elaborado, pero vale la pena celebrar a esta bebida por todo lo alto.

Los ingredientes son filete de res angus, aguacate, cerveza, cebolla morada, lima, aceite de oliva, sal y pimienta.

El primer paso es cortar la carne en cuadros pequeños y dejarla marinar con la cebolla igual picada en cuadros, la cerveza, el aceite, la lima, sal, pimienta y vinagre balsámico. La combinación hará las veces de la “cocción de la carne”, así que el siguiente paso es esperar aproximadamente 30 minutos o hasta la lograr el término de la proteína, para luego destapar y mezclar con el aguacate. Para que el toque de la “esponja” se logre, la técnica es meter la combinación de ingredientes en un cilindro, mezclarlo con fuerza para que la espuma de la cerveza se forme y posteriormente servirlo como si fuera un timbal. Encima puedes adornar al gusto con rábanos o jitomates cherry.

¡Se vale sorprender a la familia y a los amigos, hoy es un buen día para hacerlo!